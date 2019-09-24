«Ростелеком» поддержал киберфестиваль «Курская дуга»

«Ростелеком» обеспечил техническую поддержку киберфестиваля «Курская дуга» и раздал высокоскоростной интернет с минимальным пингом на компьютеры, за которыми проходили соревнования по Dota 2, Hearthstone, World of Tanks, Counter-Strike Global Offensive и FIFA 19. Участниками киберсостязаний стали спортсмены из Воронежа, Брянска, Белгорода, Орла, Старого Оскола, Нижнего Новгорода, Москвы и Курска.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Киберспорт прочно входит в нашу жизнь, и куряне – в первых рядах вместе с «Ростелекомом». Мы рады, что наш интернет помог ребятам на киберспортивном фестивале: высокая скорость соединения позволила им показать максимум своих возможностей. Кроме того, «Ростелеком» обеспечил онлайн-трансляцию турнира, чтобы наблюдать за соревнованиями смогли тысячи человек по всей России».

Для любителей онлайн-игр «Ростелеком» разработал тарифный план «Игровой», который помимо высокоскоростного интернета и минимального пинга даёт игровые бонусы, способные повернуть исход баталий в пользу абонентов «Ростелекома».

Так, игроки «World of Tanks» получают премиум-аккаунт, позволяющий быстрее развиваться в игре, 100% обученный танковый экипаж с навыком «Боевое братство» и советский танк Т-44-100 VIII уровня со своим слотом в ангаре.

Узнать подробности о тарифном плане можно в офисах продаж «Ростелекома», на сайте https://kursk.rt.ru/ или по телефону горячей линии 8-800-100-08-00.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.