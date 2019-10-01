В Курске пересчитали четыре ведра мелочи

Около тысячи курян стали гостями Дня открытых дверей Банка России.

В здании на улице Горького сотрудники Отделения Курск приглашали жителей на профессиональной кассовой технике посчитать, сколько же монет собралось в их копилках. Предложение не осталось без внимания: известный курский художник Олег Радин привез считать копилку «Галереи АЯ» - четыре ведра и трехлитровую банку мелочи. Считали «сокровищницу» почти полчаса, получилось более 11 тысяч рублей. В привезенных им ведрах оказалось более 58 килограммов приятно звенящей мелочи - 28 с лишним тысяч монет разного номинала.

В фойе здания для гостей устроили «портал для путешествий по России». За несколько минут можно было посетить Новгород, Хабаровск, Санкт-Петербург, Москву и другие города, достопримечательности которых изображены на российских банкнотах. Вооружившись лупами, посетители старались отличить подлинные деньги от поддельных.

Волонтеры из детского научного клуба «КвадрУм» показывали опыты с деньгами в ходе специальной интерактивной программы «Химия денег». Гостям рассказали о веществах, которые используются при изготовлении банкнот, показали несгораемые купюры, а также самые легкие и быстрые химические способы очистки монет.

А на площадке перед зданием расположилась выставка, посвященная 80-летнему юбилею Росинкаса, которая начиналась… двухосной телегой. На таких в годы Великой Отечественной войны эвакуировали ценности. И, конечно, гости Дня открытых дверей увидели инкассаторские машины современного времени и спецобмундирование.

Здание на улице Ленина встречало курян новой выставкой, посвященной 250-летию российских бумажных денег. Нумизмат Юрий Хрипков дополнил экспозицию своей коллекцией «Деньги с историей».

Участники семейной финансовой эстафеты поразили знаниями, волей к победе и доказали, что в крепкой семье все по силам! «Мы с семьей целый год ждали этот День открытых дверей – в прошлом году узнали о нем от родственников, которые были здесь на экскурсиях и играх. Оказалось все даже интереснее, чем я себе представляла. Очень понравилась выставка об истории денег, здорово поиграли в большую финансовую пирамиду, Лиса Алиса обворожительна!» - поделилась впечатлениями Мария.

Ведущие игрового уголка - кот Базилио и лиса Алиса - уговаривали гостей построить вместе с ними «пирамиду», которая, как и любая финансовая пирамида, в конце концов рушилась. А Мальвина разоблачала обманщиков, рассказывая об истории финансовых мошенничеств.

День открытых Дверей в этом году был украшен трогательным, ярким и торжественным фестивалем школьных театров. На сцене выступали актеры в возрасте от шести лет. Зрители увидели пьесы, сказки, декламацию, попурри и два музыкальных спектакля. О деньгах, их роли в жизни и отношении к финансам размышляли вместе с Карабасом Барабасом, Красной шапочкой, Дюймовочкой, «Бедной Лизой» и другими персонажами.

- Мы продавали корову…

- Да… продавали и не продали…

- Потому что такая скотина нужна самому! - рассказали крошечные актеры театрального коллектива «Малахитовая шкатулка».

Для зрителей в перерывах между постановками проводились финансовые викторины. В фойе гости фестиваля увидели уникальную выставку «Магия театра», на которой были представлены изображения тематических юбилейных монет. Здесь же для посетителей сотрудники регионального отделения Банка России организовали экспозицию «Я придумал денежку» - более 200 поделок на финансовую тематику, выполненных воспитанниками детских садов и начальных классов.