В Железногорске открылся Музей истории Михайловского ГОКа

Обновленный музей расположился во Дворце горняков Железногорска Курской области и рассказывает об истории градообразующего предприятия - Михайловского ГОКа. В процессе реконструкции здесь обновили экспозицию, выделили помещения под хранилища и орудовали зал для мероприятий.

Теперь музей станет не только хранилищем бесценных документов, но и открытой площадкой для молодежи. Здесь будут проходить дискуссии, форумы школьников, студентов колледжей, волонтеров, участников культурных и общественных проектов.

В музее можно увидеть документы, фотографии, публикации об освоении крупнейшего в мире месторождения железных руд, биографии первопроходцев, людей, которые строили «город горняков».

- Молодежь черпает силы в традициях и устоях и, глядя на ваш трудовой подвиг, молодые люди несомненно будут вдохновляться. Вы подняли такую глыбу в прямом и переносном смысле, что заслуживаете самого глубокого уважения, - обратился к ветеранам комбината заместитель главы города по социальным вопросам Константин Булгаков на открытии музея.

Руководитель клуба первопроходцев Василий Морозов поблагодарил компанию «Металлоинвест» за реконструкцию музея:

- Приятно и радостно заходить в такой центр культуры. Душа радуется: помещение просторное, можно проводить встречи со школьниками, студентами.

Представители администрации города и социальной дирекции МГОКа подарили музею ноутбук и новый экспонат - концентрат, полученный на установках новой технологии тонкого грохочения.