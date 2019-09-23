2019-09-23T12:56:47+03:00
Общество

В Железногорске открылся Музей истории Михайловского ГОКа

Музей распахнул свои двери после реконструкции
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Обновленный музей станет еще и общественной площадкойОбновленный музей станет еще и общественной площадкойФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Обновленный музей расположился во Дворце горняков Железногорска Курской области и рассказывает об истории градообразующего предприятия - Михайловского ГОКа. В процессе реконструкции здесь обновили экспозицию, выделили помещения под хранилища и орудовали зал для мероприятий.

Теперь музей станет не только хранилищем бесценных документов, но и открытой площадкой для молодежи. Здесь будут проходить дискуссии, форумы школьников, студентов колледжей, волонтеров, участников культурных и общественных проектов.

В музее можно увидеть документы, фотографии, публикации об освоении крупнейшего в мире месторождения железных руд, биографии первопроходцев, людей, которые строили «город горняков».

- Молодежь черпает силы в традициях и устоях и, глядя на ваш трудовой подвиг, молодые люди несомненно будут вдохновляться. Вы подняли такую глыбу в прямом и переносном смысле, что заслуживаете самого глубокого уважения, - обратился к ветеранам комбината заместитель главы города по социальным вопросам Константин Булгаков на открытии музея.

Руководитель клуба первопроходцев Василий Морозов поблагодарил компанию «Металлоинвест» за реконструкцию музея:

- Приятно и радостно заходить в такой центр культуры. Душа радуется: помещение просторное, можно проводить встречи со школьниками, студентами.

Представители администрации города и социальной дирекции МГОКа подарили музею ноутбук и новый экспонат - концентрат, полученный на установках новой технологии тонкого грохочения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему оправдательных приговоров в судах России меньше, чем при Сталине
После скандальных историй - сначала с журналистом Голуновым, а затем и с актером Устиновым - стало ясно: в России нужно менять работу судов и силовиков. Но как это сделать? Об этом мы в эфире Радио «КП» спросили публициста Георгия­ Бовта
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Алексей Волин: Если чиновника сокращают, значит - он хорошо поработал и поэтому в нем больше не нуждаются
Так - довольно своеобразно! - замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России откликнулся на планы Минфина уменьшить аппарат госслужащих [аудио]
Новости 24