Первый слет корпоративных волонтеров прошел под Губкиным

Более 120 волонтеров побывали на двухдневном мероприятии, прошедшем на территории отдыха Вместе Парк в Старооскольском городском округе и в заповеднике «Ямская степь» рядом с Губкином.

Участвовали в этом слете активисты Михайловского и Лебединского ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали, Управляющей компании «Металлоинвест», «Металлоинвест корпоративный сервис» и Медиацентра, а также представители Группы НЛМК и комбината КМАруда.

Программа корпоративного волонтерства «Откликнись!» была запущена еще в 2018 году компанией Металлоинвест. Она стартовала в Старом Осколе и Губкине Белгородской области, а в 2019 году - в Железногорске (Курская область) и Новотроицке (Оренбургская область). Волонтеры - работники компании заботятся об окружающей среде, спасают бездомных животных, помогают незащищенным слоям населения, организуют занятия спортом.

По мнению первого заместителя исполнительного директора Ассоциации менеджеров, председателя Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) Вадима Ковалева, корпоративное волонтерство - это пространство для креатива:

– Компании, которые продуманно выстраивают стратегию волонтерства создают возможности для личностного и профессионального роста своих сотрудников. Это очень важно в современных условиях.

Главным событием первого дня стало открытие Белгородского представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), которое объединило волонтерские ресурсы десятков отечественных и международных компаний.

Участники слета изучили, как правильно работать в команде. Большой интерес вызвала сессия «PR и медиа», на которой волонтерам рассказали, как продвигать проекты в средствах массовой информации.

Второй день был посвящен экологической акции на территории национального парка «Ямская степь». Волонтеры выкорчевывали пни, обрезали деревья и окультуривали кустарники. Планируется, что здесь откроют питомник по разведению лошадей Пржевальского.

- Многое в развитии комфортной и благоприятной среды для жизни зависит от личного участия и вовлеченности жителей территории. Сегодня в волонтерской организации Металлоинвеста состоит 815 человек. Это лидеры изменений, нацеленные на добрые дела. И мы рады, что инициативу Металлоинвеста поддерживают коллеги из других компаний, работающих в тех же регионах. Объединившись, мы сможем сделать больше, - говорит директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.