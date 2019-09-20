С душою и любовью для курян

Северный - красивый, современный и перспективный микрорайон Курска. В яркие высотки постепенно перебираются жители обветшалых пятиэтажек из районов и других городов. И это неудивительно, жить в благоустроенных квартирах в новом поселке с прекрасно развитой инфраструктурой не только комфортно, но и весьма престижно. Северный растет, еще немного и он превратится в настоящий город с 50 тысячами жителей в непосредственной близости от центра Курска. Население в микрорайоне молодое, много детишек. Застройщик жилого комплекса «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» позаботился, чтобы всем было комфортно.

Из запланированных шести детских садов уже четыре ввели в эксплуатацию. 4 сентября в Северном распахнул свои двери для малышей детский сад комбинированного вида № 20. Трехэтажное просторное здание рассчитано на 280 ребятишек. Детский сад позволил также создать 73 рабочих места. Общая стоимость объекта - 265 млн рублей.

Строители постарались на славу, в садике просторные коридоры, холлы, широкие лестничные пролеты. Групповые комнаты украшает красивая мебель, соответствующая возрасту детей. В спортивном и музыкальном зале, в медицинском и пищевом блоках установлено самое современное оборудование. Санузлы обустроены в соответствии со всеми правилами СНИП. Видно, что все сделано с душой и любовью.

— Здорово, что новый детский сад открылся в одном из самых современных и перспективных районов нашего города, - отметил на открытии дошкольного учреждения Губернатор Курской области Роман Старовойт. — В этом дошкольном учреждении приятно находиться. Видно, что все здесь сделано с душой и продумано до мелочей. Качество выполненных работ на высоком уровне.

Рады и малыши, и их родители

Раскрашенный в яркие солнечные расцветки садик еще во время строительства притягивал взгляды детей и родителей, и многие пришли на его открытие.

— Мы пойдем в этот прекрасный новый детский сад, - рассказывает Юлия Щукина, мама двухлетней Марины. —Очень рады, что он открылся прямо у нашего дома. И прекрасно, что в нем есть ясли.

Для детей до трех лет в садике выделили 80 мест. Ясельные группы оборудованы специальной мебелью и крошечной сантехникой. Малышам здесь будет тепло, уютно и что, немаловажно, безопасно.

— В этот садик пойдет мой внучок, - говорит Галина Горбова, бабушка маленького Саши. — Мы хотим именно сюда, потому что садик находится прямо напротив дома моей дочери. Скоро и мы из деревни переберемся в Северный, поближе к детям и внукам. В микрорайоне прекрасно развитая инфраструктура, здесь так хорошо, просторно, чистый воздух, все сделано для людей, и совсем близко от центра.

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Все лучшее – детям!

— Организация питания, воспитания, ухода и обучения в этом детском саду соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, - говорит заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская.

Этот современный детский сад отвечает всем требованиям безопасности. Учреждение предоставляет большое разнообразие образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка. Здесь будут работать специалисты, которые помогут детям развивать свои таланты. Для занятий с логопедом и психологом оборудованы отдельные кабинеты. А скоро откроются группы компенсирующей направленности, для детей с нарушениями речи. Также будут работать два музыкальных руководителя, хореограф и педагог по изобразительному искусству.

— Мы просто обязаны заботиться, чтобы наши ребятишки воспитывались в таких замечательных, комфортных и безопасных условиях. Получали образование и имели возможность проявить себя в творческом, научном и спортивном плане, - отметил Роман Старовойт. — Огромное спасибо строителям.

Поздравил жителей поселка Северный и глава города Курска Виктор Карамышев:

— Сегодня радостный и долгожданный день для нас всех, но особенно для родителей и детей микрорайона. Для нас открытие любого социального учреждения - это праздник. А детского садика - праздник вдвойне. Это значит, что все больше появляется ребятишек, а дети – это наше будущее.

Строители облагородили и территорию садика – возвели просторные беседки, установили современное игровое оборудование, красочные малые игровые формы. Кроме того, в детском саду организована современная система видеонаблюдения и безопасности.

— Спасибо Игорю Анатольевичу Дериглазову за его дружную и сплоченную команду, благодаря которой состоялось сегодняшнее радостное событие, - поблагодарила строителей заведующая детским садом Ольга Полякова. — Вы не просто строите детские сады, в каждом из них воплощены самые разные дизайнерские задумки.

— Самое главное, чтобы молодые семьи рожали детей и как можно больше. А садики мы построим, - говорит председатель Курской областной Думы Николай Иванович Жеребилов.

Северный растет и развивается

С каждым годом Северный меняет свой облик, становится все краше. Население активно растет, детей становится все больше, вместе с ними увеличивается и количество образовательных учреждений. Здесь созданы все условия, чтобы дети реализовывали свои таланты. Скоро в микрорайоне откроется еще один детский сад на 150 мест.

— Ввод в эксплуатацию этого детского сада решил важную проблему для жителей этого быстрорастущего микрорайона, - говорит Ирина Хмелевская. — К концу года будет сдан еще один садик на улице Подводников.

Застройщик не забывает и о подрастающем поколении. В прошлом году в микрорайоне открылась суперсовременная инновационная школа № 61. Появления этого учебного заведения с нетерпением ждал весь Северный. Школа рассчитана на 1000 учеников, но она сильно переполнена. Поэтому остро встал вопрос и о строительстве второй школы.

— Микрорайон замечательный, отстраивается, благоустраивается, растет, - говорит Виктор Карамышев. Школа № 61 переполнена. — Еще одна школа должна была открыться в 2022 году, но Игорь Анатольевич Дериглазов обещает, что учебное заведение распахнет свои двери уже 1 сентября 2020 года.

— Мы берем на себя обязательства построить за год школу, - подтвердил генеральный директор АО «Курский завод КПД им. А.Ф.Дериглазова». — Здесь будет один из лучших районов города с прекрасно развитой инфраструктурой.

Уже не первый год АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» является бесспорным лидером в жилищном строительстве региона, производя до трех четвертей выстроенных в Курской области квартир. Готовое жилье -жилые дома новой серии в панельном и каркаcно-монолитном исполнении соответствуют современным архитектурно-планировочным решениям.

Микрорайон Северный состоит из четырех микрорайонов с развитой инфраструктурой. Они застраиваются трех и 16-этажными монолитными домами, панельными 17-этажными высотками и двухэтажными коттеджами. В поселке предусмотрены учреждения здравоохранения, образования, культуры и искусства, физкультурно-спортивные комплексы, торговые центры, заведения общественного питания, предприятия бытового обслуживания, административные и бизнес-центры.

Автор: Яна Шелест