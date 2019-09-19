Аграрии Черноземья обсудили как выращивать сою

Внушительная площадка по обмену опытом среди аграриев развернулась около экспериментальных полей «АгроТерры». В огромных шатрах прошли презентации и семинары. На выставке техники были продемонстрированы возможности современных сельхозмашин. Основная часть уборочных работ уже завершена, поэтому не забыли организаторы и о праздничной составляющей. Собравшихся угощали чаем, кофе, лимонадом, шашлыками и сладостями. Гости мероприятия по достоинству оценили вкус блюд и напитков, многие из которых были приготовлены именно из сои.

В настоящее время соя рассматривается как культура, способная решить проблемы с питанием для растущего населения планеты. Кроме того, она благодаря биологической фиксации азота, значительно обогащает почву. Как производить и возделывать сою обсудили аграрии Черноземья.

— То, что наши сельхозпроизводители занимаются соей - очень важно для региона. Это выгодная, с точки зрения экономики, культура, – прокомментировал первый заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области Сергей Малахов. — Планируем наращивать ее производство. Недавно в области заложили первый камень в строительство крупного предприятия по переработке соевых бобов.

Агрономы «ФосАгро-Регион» провели для сельхозпроизводителей обучающий семинар

Больше пользы и информации для фермеров

Организатором Дня поля выступил один из лидеров российского растениеводства группа «АгроТерра», при поддержке Администрации Курской области. Генеральным партнером Дня поля стала крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» - поставщик высокоэффективных удобрений марки ФосАгро.

— Третий год мы собираем на одной площадке ведущих сельхозпроизводителей, поставщиков и производителей семян, сельхозтехники, удобрений и средств защиты растений, - поприветствовал собравшихся коммерческий директор группы компаний «АгроТерра» Александр Дащенко. — Мы видим, что с каждым годом интерес к мероприятию растет. Мы с нашими партнерами, которые принимают участие в организации Дня поля, продолжаем работать над тем, чтобы люди получали как можно больше информации.

—Наша компания постоянно принимает участие в мероприятиях, способствующих развитию регионального АПК, - отметил коммерческий директор «ФосАгро-Регион» Максим Юшечкин, - а с «АгроТеррой» нас связывает многолетнее сотрудничество. Для компании «ФосАгро» выращивание сои и развитие этого продукта очень важно, для этой культуры мы поставляем в поля Черноземья комплексные удобрения с серой, с микроэлементами. Они позволяют получать более высокий и качественный урожай, с высоким содержанием масла и белка.

— Центральное Черноземье, на которое приходится порядка 40% потребления минеральных удобрений ФосАгро в России, де-факто стало главным производителем сои в стране, - отметил генеральный директор сети «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. — Здесь же сосредоточены и конечные потребители продуктов ее переработки – животноводческие и птицеводческие комплексы, с которыми компания также сотрудничает в сфере кормовых добавок. Это один из лучших регионов для крупного мероприятия, посвященного сое, и мы с готовностью приняли предложение «АгроТерры» участвовать в нем.

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Чтобы земля кормила и радовала

День поля посетили более 250 человек. Аграрии собрались по приглашению «АгроТерры» и региональных компаний «ФосАгро-Регион». Сельхозпроизводители с большим интересом осматривали делянки с соей, задавали вопросы экспертам и делились опытом. Бобы, выращенные под ярким солнцем, с помощью удобрений ФосАгро, радовали своим урожаем.

Не секрет, что огромную роль в выращивании теплолюбивой и стратегически важной культуры играет своевременное и сбалансирование питание. В рамках мероприятия, агрономы сети «ФосАгро-Регион» провели для сельхозпроизводителей обучающий семинар, посвященный системным подходам к минеральному питанию сои. Начальник отдела агросопровождения сети «ФосАгро-Регион» Дмитрий Дубинин рассказал участникам о важности сбалансированного питания и критических фазах внесения удобрений: — Коэффициент использования удобрений и доступность элементов питания для растений, увеличивается, когда мы вносим удобрения в прикорневую зону. Что касается сои, когда есть влага и тепло, инокулянты работают прекрасно. Но когда идут дожди и понижается температура, почва уплотняется, испытывает недостаток воздуха, то микробиологические процессы приостанавливаются. И растениям нужна наша помощь, чтобы не допустить азотное голодание.

На Дне поля для аграриев была представлена широкая линейка комплексных удобрений ФосАгро

Без стресса и дефицита питания

У компании большая линейка и комплексных удобрений. В одной грануле растение сразу получает весь комплекс питания: азот, фосфор, калий, серу, микроэлементы. Таким образом, есть возможность предотвратить дефицит питательных веществ.

— У ФосАгро есть и специальные удобрения, содержащие кальций, способствующие уменьшению негативное действие кислотности почвы, - поясняет Дмитрий Дубинин. — Благодаря этому в почве доступность элементов питания увеличивается. Тот же фосфор растениями используется более эффективно, культура раскрывает свой потенциал урожайности. Сотрудники компании всегда готовы оказать свои консультации, ведь цель одна – получения максимального урожая высокого качества.

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Блиц-опрос

«Есть удобрения – будет соя, не будет удобрений – не будет сои»

Планы на будущее у большинства аграриев связаны с ФосАгро

Максим Калмыков, глава ФХ «Калмыково», Поныровский район, Курская область:

— Мероприятие понравилось. Мы считаем, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Технологии уходят вперед, надо успевать за ними. Мы три года занимаемся соей, в целом получается. В этом году еще не молотили, но надеемся, что урожай будет хороший. На протяжении 15 лет используем удобрения компании «ФосАгро», благодаря чему получаем хорошие урожаи сои с высоким содержанием белка. Как говорится, есть удобрения – будет соя, не будет удобрений – не будет сои.

Петр Мирошин, руководитель АО «Бобравское», Белгородская область:

—На День поля приехали впервые. Чтобы посмотреть технологии, сверить карты и пообщаться с коллегами. Удобрения мы берем у разных компаний, в том числе и у ФосАгро. Это солидная и хорошая компания, качеством их удобрений мы довольны.

Петр Черников, глава КФХ «Черниково», Железногорский район, Курская область:

— Сою мы посеяли первый год. Сюда мы приехали посмотреть, как работают коллеги, узнать о новых сортах и технологиях возделывания сои. Мы уже много лет сотрудничаем с компанией «ФосАгро», так как предпочитаем работать только с проверенными производителями. Берем у них комплексные удобрения и карбамид.

Леонид Брынцев, глава КФХ Курского района:

—Приезжаем на День поля постоянно. Организация, как всегда, на высоком уровне. Приехали познакомиться с новыми технологиями в выращивании сои и сортами. Берем селитру и азотно-фосфорные удобрения компании «ФосАгр». Качеством продукции довольны.

Александр Борносов, главный агроном ООО «Черноземье» , Рыльский район, Курская область:

— Здесь есть что посмотреть, чему поучиться. Соя – это новая культура, перспективная. У ФосАгро мы каждую осень закупаем аммофоску. Проверили это удобрение. Как говорят: «Доверяй, но проверяй». Качество удобрения соответствует заявленному, остались довольны.

Марина Денисова, руководитель коммерческого отдела АО «Агрокомплекс «Мансурово», Советский район, Курская область:

— Мы занимаемся животноводством и растениеводством, в частности, выращиваем сою. Компания «ФосАгро» - наш самый надежный партнер по удобрениям. Работаем только с теми, кто предлагает качественную продукцию и хорошие условия, а эта компаниям к таким и относится.

Михаил Поярков, главный агроном ООО «Арта», Кромской район, Орловская область:

— На День поля приехали впервые, по приглашению. Мероприятие нам понравилось, вынесли много полезного для себя. Познакомились с новыми сортами сои и технологией их выращивания. Посетили семинар ФосАгро по удобрениям. Мы их постоянные клиенты. Закупаем в больших объемах аммиачную селитру, аммофос, сульфат аммония. Будем работать с этой компанией и дальше, в том числе и по новым удобрениям с серой. Все закупим и попробуем у себя на полях.

Александр Сивцев, генеральный директор ООО «Спасская нива», Медвенский район, Курская область:

– У нас небольшое хозяйство, всего 2,5 тысячи гектаров. Но мы уделяем серьезное внимание сое, выращиваем её с 2006года. В этом году посеяли 350 гектаров. Поскольку это культура не нашей климатической зоны, урожай не всегда одинаковый. В прошлом году преизбыток влаги обеспечил хороший урожай, в этом году недостаток влаги. Вероятно, урожай будет меньше даже при тех же затратах, что в прошлом году. Соя требует внимания и ухода, правильного подхода к внесению удобрений. Мы покупаем высококачественные удобрения у компании «ФосАгро». Уже на своем опыте убедились, что они работают хорошо.

Дмитрий Платонов, представитель ООО «Битюг», Добринский район, Липецкая область

- С ФосАгро работаем давно. Отличный поставщик, с которым удобно работать, всё вовремя и в срок.

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