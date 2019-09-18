2019-09-18T13:35:03+03:00
Экономика

На курское предприятие поступило новое оборудование: пятисантиметровый металл режут раскаленной плазмой

На Михайловском ГОКе осваивают «Армаду»
Ольга ДАНИЛОВА
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Современное оборудование более безопасноСовременное оборудование более безопасноФото: предоставлено пресс-службой
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Техническое обновление производства – залог успешной экономики. Михайловский МГОК – одно из предприятий, где постоянно проводится модернизация. Так, на днях в управление по производству запасных частей МГОКа поступил современный станок термической резки «Армада». Он предназначен для резки заготовок из листового металла – деталей БелАЗов, дробильного и другого технологического оборудования для подразделений комбината.

Оборудование выполняет газовую и плазменную резку. Почти моментально разрезать пятисантиметровый металл позволяет сжатая плазма температурой до 30 тысяч градусов.

"Армада" в работе Фото: предоставлено пресс-службой

"Армада" в работеФото: предоставлено пресс-службой

Своими впечатлениями от нового оборудования делится инженер-технолог управления по производству запасных частей Сергей Петрунин:

- Теперь мы не наносим вручную разметку на лист, нужные параметры задаются в программе, оператор только контролирует процесс изготовления. Если раньше на изготовление шаблонов уходило до двух дней, то теперь этот процесс занимает не больше часа. Причем из одного листа можно нарезать детали разного вида и номенклатуры.

Важно, что на новом станке пункт управления удален от системы экстрагирования газов. Это повышает уровень безопасности использования нового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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