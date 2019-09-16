«Добрые» браузеры
Mandarin Browser
Этот социальный браузер не только позволяет пользователям зарабатывать деньги, но и делает свой вклад в благотворительность. Создателям проекта идут 30% от заработанных на рекламе в браузере средств. 70% распределяются между самими пользователями. Доход идет от рекламной платформы Mandarin ADS и начисляется за нахождение в браузере. Пользователям не надо совершать дополнительных действий. Они, как и прежде, проверяют почту, читают новости, работают и смотрят видео.
Пользователь зарабатывает очки, которые потом переводятся в деньги. Здесь очки именуются «мандаринами». Один мандарин – это примерно 0,01 евро. Начисление очков производится каждый час в случайное время, когда программа находится в активном состоянии. От доходов пользователя 10% отдаются на благотворительность. Российским пользователям предоставляют на выбор несколько организаций для пожертвований.
Браузер публикует квартальную отчетность по переводам в благотворительные организации. Это очень удобный инструмент для тех, у кого нет возможности выделить дополнительные деньги на благотворительность.
Скачать браузер можно на официальном сайте.
Ecosia
Поисковая система Ecosia была создана в 2009 году в Германии Кристианом Кроллом. Сейчас 80% денежных средств с доходов от рекламы в этом поисковике идут на посадку деревьев по всему миру.
Партнерами Ecosia в высадке деревьев выступают многие организации вроде Hommes et Terre, Eden Reforestation Projects. Растения высаживаются там, где они нужны больше всего: в Перу, Колумбии, Бразилии, Сенегале, Буркина Фасо, Гане, Уганде, Танзании, Эфиопии, Кении, на Гаити и Мадагаскаре.
У создателей была амбициозная цель – добавить в экосистему нашей планеты миллиард новых деревьев к 2020 году. В начале 2017 года было посажено 6 миллионов деревьев. По состоянию на сентябрь 2019 года, число саженцев увеличилось до 66 миллионов. И хоть «Экозии» не достигнуть поставленной цели, этот продукт уже послужил хорошим примером многим другим активистам.
Ecosia можно пользоваться:
по ссылке ecosia.org;
посредством мобильного приложения;
добавив ПС в браузер в форме расширения для браузеров Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome.
В правом верхнем углу страницы выдачи поисковика высвечивается количество деревьев, «посаженных» лично пользователем. В среднем на одно дерево приходятся около 45 поисковых запросов.
Tab for a Cause
Название этого проекта дословно переводится как «Вкладка для благого дела». Пользователям предлагается совершать благотворительность с открытием каждой новой вкладки. Дополнение доступно для браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox.
Расширение добавляет рекламу и баннеры на каждую браузерную вкладку. За каждую новую открытую вкладку начисляются очки, которые позже конвертируются в реальные деньги и отправляются благотворительной организации. На что именно направляются средства, решает сам пользователь.
Деньги могут перечисляться на следующие благие дела:
транспортирование чистой воды нуждающимся;
защита прав человека;
предотвращение болезней;
посадка деревьев;
отправка еды детям;
защита океанов;
постройка библиотек;
обучение предпринимателей.
Одна открытая вкладка равняется примерно 0,3 цента. По состоянию на сентябрь 2019 года, на благие нужды с помощью этого расширения было собрано почти 785000 долларов.
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ИСТОЧНИК KP.RU