«Добрые» браузеры

Mandarin Browser

Этот социальный браузер не только позволяет пользователям зарабатывать деньги, но и делает свой вклад в благотворительность. Создателям проекта идут 30% от заработанных на рекламе в браузере средств. 70% распределяются между самими пользователями. Доход идет от рекламной платформы Mandarin ADS и начисляется за нахождение в браузере. Пользователям не надо совершать дополнительных действий. Они, как и прежде, проверяют почту, читают новости, работают и смотрят видео.

Пользователь зарабатывает очки, которые потом переводятся в деньги. Здесь очки именуются «мандаринами». Один мандарин – это примерно 0,01 евро. Начисление очков производится каждый час в случайное время, когда программа находится в активном состоянии. От доходов пользователя 10% отдаются на благотворительность. Российским пользователям предоставляют на выбор несколько организаций для пожертвований.

Браузер публикует квартальную отчетность по переводам в благотворительные организации. Это очень удобный инструмент для тех, у кого нет возможности выделить дополнительные деньги на благотворительность.

Скачать браузер можно на официальном сайте.

Ecosia

Поисковая система Ecosia была создана в 2009 году в Германии Кристианом Кроллом. Сейчас 80% денежных средств с доходов от рекламы в этом поисковике идут на посадку деревьев по всему миру.

Партнерами Ecosia в высадке деревьев выступают многие организации вроде Hommes et Terre, Eden Reforestation Projects. Растения высаживаются там, где они нужны больше всего: в Перу, Колумбии, Бразилии, Сенегале, Буркина Фасо, Гане, Уганде, Танзании, Эфиопии, Кении, на Гаити и Мадагаскаре.

У создателей была амбициозная цель – добавить в экосистему нашей планеты миллиард новых деревьев к 2020 году. В начале 2017 года было посажено 6 миллионов деревьев. По состоянию на сентябрь 2019 года, число саженцев увеличилось до 66 миллионов. И хоть «Экозии» не достигнуть поставленной цели, этот продукт уже послужил хорошим примером многим другим активистам.

Ecosia можно пользоваться:

по ссылке ecosia.org;

посредством мобильного приложения;

добавив ПС в браузер в форме расширения для браузеров Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome.

В правом верхнем углу страницы выдачи поисковика высвечивается количество деревьев, «посаженных» лично пользователем. В среднем на одно дерево приходятся около 45 поисковых запросов.

Tab for a Cause

Название этого проекта дословно переводится как «Вкладка для благого дела». Пользователям предлагается совершать благотворительность с открытием каждой новой вкладки. Дополнение доступно для браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox.

Расширение добавляет рекламу и баннеры на каждую браузерную вкладку. За каждую новую открытую вкладку начисляются очки, которые позже конвертируются в реальные деньги и отправляются благотворительной организации. На что именно направляются средства, решает сам пользователь.

Деньги могут перечисляться на следующие благие дела:

транспортирование чистой воды нуждающимся;

защита прав человека;

предотвращение болезней;

посадка деревьев;

отправка еды детям;

защита океанов;

постройка библиотек;

обучение предпринимателей.

Одна открытая вкладка равняется примерно 0,3 цента. По состоянию на сентябрь 2019 года, на благие нужды с помощью этого расширения было собрано почти 785000 долларов.

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