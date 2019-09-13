«Мираторг»: подарок для юных спортсменов

«Мираторг» - один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в агропромышленном секторе региона. В настоящий момент на животноводческих предприятиях холдинга в регионе задействовано более 2550 сотрудников.

Политика социальной ответственности компании реализуется в корпоративных программах помощи и благотворительных проектах на территории регионов своего присутствия. Приоритетными направлениями холдинг считает поддержку детских домов, сельских школ, дошкольных учреждений, организаций престарелых и инвалидов, сохранение культурного, духовного и исторического наследия.

«Мираторг» откликнулся на просьбу Верхнелюбажской ДЮСШ Фатежского района - начале учебного года вручил 50 футбольных и 50 волейбольных мячей ее воспитанникам. Отметим, помощь оказывается на постоянной основе, включая, организацию и проведение праздников для детей, всевозможных увлекательных экскурсий и других интерактивных мероприятий.

- Забота и участливость в жизни людей – это часть политики компании. Помощь и оказание поддержки в развитии спорта среди детей, дает возможность воспитать новых чемпионов нашей страны. Мы считаем своим долгом содействовать этому и настраивать ребят на будущие успехи, - подчеркивают в пресс-службе агрохолдинга.