2019-09-12T21:41:41+03:00
Экономика

«Мы видим прогресс российских компаний»

Состоялся Конгресс по охране труда, промышленной и экологической безопасности
Ольга ДАНИЛОВА
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- Цель - достигнуть нулевого показателя инцидентов- Цель - достигнуть нулевого показателя инцидентовФото: предоставлено пресс-службой
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II Конгресс Ассоциации «Русская Сталь» по охране труда, промышленной и экологической безопасности «Русская Сталь: Безопасная и зеленая металлургия» прошел на Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК, входит в компанию «Металлоинвест»).

Среди делегатов Конгресса - представители Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA), крупнейших российских компаний металлургической отрасли и других секторов экономики: «Газпром нефть», ЕВРАЗ, Металлоинвест, «Мечел», ММК, Группа НЛМК, ОМК, ПМХ, ОК РУСАЛ, «Северсталь», «СИБУР Холдинг», ТМК, Группа ЧТПЗ. Приехали на мероприятие и представители Минприроды, Ростехнадзора, Росприроднадзора, научных, образовательных и экспертных организаций.

Обмен опытом и передовыми практиками построения безопасного и экологически чистого производства, обсуждение принципов построения эффективной системы управления охраной труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также дискуссия по вопросам государственного регулирования отрасли – вот далеко не полная программа мероприятия.

- Наши цели неизменны - снижение производственного травматизма до нуля, снижение риска аварий, минимизация воздействия на окружающую среду. Профессиональный диалог о производственной и экологической безопасности, законодательном регулировании, внедрении НДТ, обмен опытом и лучшими практиками, позволит нам сделать еще один важный шаг на пути к безопасной и «зеленой» металлургии, - отметил в приветствии к участникам Конгресса генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

Глава Комитета по промышленной безопасности и охране труда WSA Эндрю Пурвис сказал, что очень впечатлен вниманием, которое российские компании проявляют к вопросам охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

- Цель - достигнуть нулевого показателя инцидентов - актуальна во всем мире, и мы, определенно видим прогресс российских компаний на пути к ней, - добавил Пурвис.

Исполнительный директор Ассоциации Алексей Сентюрин подчеркнул, что обсуждаемые вопросы носят общеотраслевой характер:

- Поэтому очень важно, что мы собираем представителей предприятий и органов государственной власти непосредственно на производственных площадках, чтобы увидеть проделанную работу, наметить дальнейшие шаги и на месте оценить возможность достижения целевых показателей.

При постановке задач по выполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года в части снижения выбросов загрязняющих веществ к 2024 году не менее чем на 20%, важно учитывать уже достигнутые результаты. Предприятия, которые инвестировали огромные средства в модернизацию производства и используют лучшие мировые технологии и современное оборудование, не следует ставить в один ряд с теми, кто этого не сделал. Если вторая группа предприятий может достичь требуемого снижения выбросов при модернизации производства, то первая, вероятно, путем закрытия части мощностей.

Гости побывали на производственных площадках предприятий Металлоинвеста - электросталеплавильном цехе и цехе отделки проката ОЭМК, а также посетили третий комплекс по производству горячебрикетированного железа (комплекс ГБЖ-3) Лебединского ГОКа, своими глазами увидели процесс взрывных работ в карьере Лебединского ГОКа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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