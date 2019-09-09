В Курске состоялся круглый стол по вопросам сохранения детского зрения

В Курске состоялся круглый стол, посвященный актуальным вопросам сохранения детского зрения. Тема довольно злободневная, ведь по данным Минздрава каждый четвертый школьник в России страдает близорукостью. Статистика удручающая и в Курской области.

— По данным за 2018 год диспансерная группа по миопии в регионе составляет три тысячи детей, - рассказала Марина Медведева, главный внештатный детский офтальмолог Курской области, д.м.н., доцент кафедры офтальмологии КГМУ, главный врач «Центра Охраны Зрения». — Всего проблемы со зрением имеют порядка пяти тысяч детей.

Существуют две категории миопии – высокая, которая зачастую заканчивается инвалидностью, и слабая или средняя, которая значительно ухудшает качество жизни. Именно вторая категория и лидирует сейчас у детей.

.

Зачастую на ранней стадии родителям сложно понять, что у ребенка имеются проблемы со зрением. Редко, когда дети жалуются, что они плохо видят. Иногда просто из-за того, что не знают, что такое видеть хорошо. Также дети не хотят заявлять о какой-то своей проблеме, а еще стесняются попасть в ряды очкариков.

—За детьми должны внимательно наблюдать родители, - говорит Ирина Шикалович, офтальмолог высшей категории, главный врач сети оптик «Счастливый взгляд». — Если ребенок подносит близко к глазам книгу или телефон, низко наклоняется при письме или щурится, то это говорит о том, что какая-то аномалия рефракции существует, то есть проблемы со зрением уже есть.

Именно в этот момент нужно бить тревогу, записываться на прием к офтальмологу и проводить углубленное обследование. Грамотно подобранная коррекция может избежать в дальнейшем серьезных проблем.

И мир заиграет яркими красками

Специалисты рекомендуют проверять зрение ребенка два раза в год. Если такой возможности нет или вышеописанных признаков у ребенка не наблюдается, то допускается один поход к офтальмологу за год, но обследование должно быть полным.

Сейчас, в начале нового учебного года ,в рамках социального проекта «Здоровое зрение – здоровое поколение» родителям предлагается записать своих детей (от 6 до 16 лет) на бесплатную проверку зрения.

В любой клинике, государственной или частной, врачи проводят осмотр в максимально комфортной для ребенка обстановке. При необходимости врачи подберут коррекцию – очки, линзы, аппаратное лечение, а также расскажут о мерах профилактики, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение зрения.

— Исходя из нашей практики, первые признаки миопии часто выявляются у дошкольников при осмотре ребенка перед поступлением в школу, - говорит Ирина Шикалович. — Еще не начав учиться, дети уже испытывают проблемы со зрением.

Гаджеты как главная причина ухудшения зрения у детей

В рамках работы круглого стола обсудили и влияние гаджетов на детское зрение. До 5 – 6 лет общение с гаджетами вообще необходимо исключить. Для школьников оптимальное время работы с компьютером не должно превышать 30 – 40 минут.

В реальности дети берут телефоны в руки очень рано, и практически на целый день. Годовалый ребенок, сидящей в коляске со смартфоном в руках, давно ни у кого не вызывает удивления.

- Анатомия нашего глаза устроена так, что мы должны большую часть времени смотреть вдаль, - говорит Марина Медведева. — Нам кажется, что мы давно уже умеем читать и писать, а на самом деле письменность в массовом порядке стала распространяться всего лишь 150 лет назад. Большую часть жизни люди занимались собирательством и охотой. И глаз современного человека эволюционно еще не может перестроиться к непривычной для него нагрузке.

Психологи считают, что дети играют в компьютерные игры и идут в соцсети исключительно за удовлетворением своих потребностей. Ведь в виртуальном мире много людей, готовых их поддержать.

— В первую очередь зависимость формируется из-за того, что у ребенка нет хороших, близких отношений со своими родителями, - говорит детский и подростковый психолог Анна Симоненко.

Чтобы сохранить своему ребенку зрение, важно, чтобы ему было, на что заменить планшеты и телефоны в свободное время. Специалисты находят прямую связь между плохим зрением и досугом детей.

— Проблема гаджетов – это проблема современной жизни, и самая современная и молодая зависимость, - отметила Светлана Бондарева, нарколог, специалист детско - подростковой службы Областной наркологической больницы. — Она появляется тогда, когда детям нечем заняться. У ребят должен быть организован досуг, и они должны иметь обязанности в семье.

Конечно, хоть и современные гаджеты и являются главной причиной ухудшения зрения у детей и подростков, но она не единственная. Большую роль также играют наследственность, отсутствие физической активности и неправильное питание.

Яна Шелест