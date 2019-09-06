Первые цифровые школы открылись в Курской области

Первыми «цифру» примерили школы в Фатеже и Курчатове. В образовательных учреждениях специалисты цифрового провайдера организовали выделенный защищённый канал связи, зоны Wi-Fi для учителей и для учеников с контент-фильтрацией, а также установили видеокамеры и первые в Курской области «Ростелеком.Экраны».

«Каждая школа оснащена новой техникой для проведения цифровых уроков – это существенно расширяет возможности образовательного процесса. Наши дети получат основные навыки использования цифровых технологий, что обязательно пригодится им в будущем. А для учителей это возможность сделать урок интересным и интерактивным. Школьники смогут получить доступ и к электронной библиотеке», - рассказал врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

«Ростелеком» установил в кабинетах по три комплекта современного оборудования. Оно подключено к облачной платформе цифрового провайдера для организации виртуальных рабочих мест учеников. При этом одно из устройств представляет собой инновационную мультитач-панель.

«Внедрение цифровых решений – это современный путь решения учебных, исследовательских, профессиональных и социальных задач. Проект «Цифровые школы» охватывает сразу несколько пластов образовательного процесса и помогает вывести их на принципиально новый уровень. Например, технологии повысят качество работы системы безопасности. «Ростелеком» организовал облачное видеонаблюдение и установил в каждой школе по одиннадцать IP-камер, доступ к записям которых есть у представителей образовательных учреждений и правоохранительных органов», - уточнил директор Курского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ухов.

Камеры позволяют не только фиксировать входящих и выходящих людей, но и идентифицировать их по биометрическим данным. Помимо этого, система видеонаблюдения поможет выявить нарушителей и преступников, находящихся в розыске, в случае, если они появятся в поле зрения камер. Цифровое решение по безопасности, кстати, может быть интегрировано с пропускной системой – турникетом. Это не только позволит автоматизировать сбор данных о статистике посещаемости школ, но и станет полезным инструментом для служб МЧС: в случае возникновения чрезвычайных ситуаций система поможет определить, кто остался в здании, и нуждаются ли эти люди в оперативной помощи.

В каждой школе развернут и сервис покопийной печати: с рабочих мест ученики и преподаватели могут онлайн отправлять документы на печать на общие многофункциональные устройства. Это позволяет оптимизировать учебный процесс и экономить не только время, но и расходные материалы: бумагу и картриджи с чернилами.

«Мы будем активно и, главное, продуктивно использовать новую технику. Её так много! Уже сейчас понимаем преимущества, которые появились. Это и упрощение работы, благодаря общей сети, и совершенствование учебно-воспитательного процесса, и возможность демонстрации обучающих материалов более современным и интересным для учеников способом», - рассказала директор гимназии №2 г. Курчатова Людмила Никитина.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

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