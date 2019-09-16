В Курске первоклассник выпрыгнул со второго этажа школы

Первоклассник, выпрыгнувший из окна в школе №54, не пострадал, сообщили в администрации региона.

Как рассказали в комитете образования и науки, после окончания занятий в школе по проспекту Сергеева, что в Северо-Западном микрорайоне Курска, учительница собрала школьников, чтобы вывести их к родителям, которые ожидали детей на улице у входа. Однако один из учеников отбился от группы, вернулся в класс, открыл окно и выпрыгнул со второго этажа.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Мальчик отделался легким испугом и несколькими синяками. Ребенка оперативно осмотрели врачи горбольницы № 4.

По факту инцидента будет проведена служебная проверка. К слову, это уже не первый случай за короткое время в курских школах, когда ученики выпрыгивают из окон. В последний раз подобное случилось несколько месяцев назад, в конце прошлого учебного года. Тогда ребенок отпросился с урока физкультуры в туалет и выпал из окна.

По факту ЧП Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области тогда начал проверку. Следователи установили, что во время урока физкультуры, оставшись без присмотра учителя, двое учеников третьего класса играли в подвижные игры.

Один из детей забежал в туалет и залез на подоконник открытого окна. Не удержав равновесие, ребенок упал с высоты второго этажа. Мальчик получил перелом основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, множественные ссадины туловища.

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