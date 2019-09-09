2019-09-09T12:57:30+03:00
Экономика

На пути в высшую мировую лигу

Компания «Металлоинвест» внедрила на Михайловском ГОКе новую технологию, направленную на повышение качества железорудного концентрата
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Внедрение технологии тонкого грохочения — важнейших элемент комплексной программы повышения качества железорудной продукции Михайловского ГОКаВнедрение технологии тонкого грохочения — важнейших элемент комплексной программы повышения качества железорудной продукции Михайловского ГОКаФото: Архив "КП"
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По этому поводу на предприятии состоялась торжественная церемония с участием Назима Эфендиева, первого заместителя генерального директора – коммерческого директора УК «Металлоинвест», Сергея Кретова, управляющего директора Михайловского ГОКа, Михаила Аксенова, председателя комитета промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области и зарубежных партнеров.

Больше железа

«Сентябрь — знаковый месяц для нас», - говорят сотрудники МГОКа. Действительно, немало важных событий в жизни компании пришлось на первый осенний месяц. Например, в сентябре 2015 года на предприятии побывал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В этот раз МГОК посетили Митчелл Дж. Деррик - главный исполнительный директор и президент корпорации «Деррик» и Мирон Борис, генеральный директор ЗАО «Тране Текникк» - эксклюзивный представитель корпорации «Деррик» в России и СНГ. Технологии фирмы «Деррик» направлены на повышение качества железорудного концентрата и эффективности производства. Кроме того, новые технологии соответствуют современным международным экологическим стандартам и позволяют снизить промышленное воздействие на окружающую среду.

Новое оборудование на первый взгляд похоже на водяную мельницу — принцип работы в целом идентичен, но сложнее. В основе нововведения - активное движение частиц при высокочастотной вибрации и дополнительная их классификация по крупности. Уникальные разработки позволяют получать из сравнительно небогатой железом руды концентрат, в котором содержание железа будет составлять до 70%!

МГОК осваивает крупнейшее месторождение железной руды в мире. Однако эта руда нуждается в обогащении, рассказал управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. Новые технологии позволяют максимально эффективно производить из руды качественный концентрат – сырье для изготовления окатышей, из которых выплавляется сталь.

Экономично и практично

В этот день Назим Эфендиев и Мирон Борис скрепили подписями соглашение с «Тране Текникк» на поставку оборудования «Деррик» для второго этапа проекта — строительства нового корпуса дообогащения концентрата на Обогатительной фабрике Михайловского ГОКа, на четырех технологических секциях которой уже внедрена Технология Тонкого Грохочения Деррик.

По словам Митчелла Дж. Деррика, инновационное решение позволит удвоить производительность и более экономично по сравнению с прежним оборудованием, требует гораздо меньших затрат на установку, текущие расходы, эксплуатацию и обслуживание:

- Я очень горд этим партнерством, начавшимся 15 лет назад. Я в первый раз на МГОКе, и впечатлен результатами, достигнутыми во многом благодаря трудолюбию этого коллектива.

- Внедрение технологии тонкого грохочения — важнейших элемент комплексной программы повышения качества железорудной продукции Михайловского ГОКа, - подчеркнул Назим Эфендиев. - Повышение качества концентрата позволит комбинату производить окатыши премиального качества на уровне лучших мировых стандартов. Продукция МГОКа выйдет в высшую мировую лигу, для нее откроются новые рынки сбыта. Сегодня, когда во всем мире спрос на железорудное сырье падает, на этом рынке выживают наиболее конкурентоспособные компании, предлагающие продукцию высшего качества.

Такая стратегия компании укрепляет ее экономические позиции. С каждым годом все больше бизнес-партнеров со всего мира будут знакомиться с ведущим предприятиям Курского региона, где гостям обязательно покажут «тот самый» карьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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