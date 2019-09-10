Защита прав человека, трудовых отношений, охрана окружающей среды и борьба с коррупцией

Компания присоединилась к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (United Nations Global Compact) - международной инициативе в сфере устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса.

Это значит, что как участник Глобального договора, Металлоинвест принял на себя добровольные обязательства по соблюдению основополагающих принципов ГД ООН в сфере защиты прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.

По словам генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева, присоединение к договору ООН – большая честь и ответственность:

– Крупному бизнесу, располагающему передовыми технологиями, принадлежит важная роль в рациональном использовании природных ресурсов, охране жизни и здоровья, развитии человеческого капитала, образования и науки. Участие в Глобальном договоре дает Металлоинвесту возможность обмена лучшими практиками и объединения усилий с компаниями по всему миру.

Фактически с 2015 года Металлоинвест поддерживает глобальные инициативы ООН, в том числе разделяет 17 Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН).

Компания постоянно наращивает производство высококачественной железорудной и стальной продукции, сокращает выбросы и отходы на производстве.

Безопасные условия труда, достойная заработная плата, отдых и лечение, а также инвестиции в развитие регионов присутствия при поддержке и участии местных сообществ – все это реализуется здесь на практике.

Кроме того, с 2009 года компания обнарудует нефинансовую отчетность. В этом году на смену Отчету о корпоративной социальной ответственности пришел Отчет об устойчивом развитии. Отчет об устойчивом развитии Металлоинвеста готовится на основе международных стандартов Global Reporting Initiative (GRI) и ISO:26000 и с учетом международных практик.