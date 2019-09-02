На День знаний в Железногорске открыли компьютерный класс

В День знаний в железногорской школе №7 открыли новый компьютерный класс! 13 компьютеров с современными образовательными программами и мультимедийный монитор – подарок компании «Металлоинвест» курским школьникам.

Оценили его уже не только ученики, но и преподаватели. Так, учитель информатики школы №7 Ольга Краснова считает, что для учебного процесса – это достаточно мощные компьютеры:

- Детям такой подарок открывает много возможностей, в частности в области создания собственных программ.

А управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов, который принял участие в церемонии торжественного открытия класса, напомнил детям цитату героини Льюиса Кэрролла Алисы, которая говорила, что «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Также Сергей Иванович пожелал ученикам познавать как можно больше, чтобы успеть за техническим прогрессом и стать в будущем отличными специалистами.

К слову, в школе немало одаренных учеников. Например, десятиклассник Михаил Глазунов сам пишет программы. В день открытия компьютерного класса он представил презентацию, написанную на одном из языков программирования.

К слову, компания «Металлоинвест», где ценят хороших специалистов, активно участвует в создании цифровой среды в образовательных учреждениях города горняков Железногорска. В частности, поддерживает талантливых детей стипендиями, инициирует грантовые конкурсы среди школ и учеников.