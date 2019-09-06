Курскую область на Международном чемпионате операторов техники представит бульдозерист города горняков

Главная цель «Международного чемпионата операторов техники ЧЕТРА» - повышение престижа рабочих профессий и развитие профессиональных стандартов операторов спецтехники. Курскую область на нем представит Владислав Хромов, машинист бульдозера Михайловского ГОКа – предприятия компании «Металлоинвест».

Владислав – в числе лучших бульдозеристов-виртуозов управления специализированной техникой, которые работают сегодня в российских крупнейших строительных, нефтегазовых и горнодобывающих компаний. Профессионалы своего дела съедутся на чемпионат из Курской, Белгородской, Вологодской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Саратовской, Свердловской областей, Алтайского и Пермского края, Республик Саха (Якутия), Коми, Марий Эл, Татарстана и Чувашии, а также стран СНГ – Узбекистана и Казахстана.

Как рассказала директор по персоналу Михайловского ГОКа Ольга Серенко, профессиональное развитие персонала – важная часть стратегии развития компании «Металлоинвест»:

- Мы работаем с колледжами и вузами, проводим профессиональные конкурсы, внедряем в жизнь коллектива проекты вовлеченности, такие как Фабрика идей, форумы молодежных инициатив, конкурсы рацпредложений, проводим научно-технические конференции. Участие в отраслевых российских, международных профессиональных соревнованиях подтверждает высокое мастерство наших сотрудников.

Исполнительный директор ООО «ЧЕТРА» Владимир Антонов отметил, что в этом году чемпионат обещает стать поистине грандиозным событием. В мероприятии впервые примут участие гости из Узбекистана и Казахстана. Впервые за событиями чемпионата сможет наблюдать любой желающий – будет идти прямая трансляция с полигона.

В первый день чемпионата участники продемонстрируют знание устройства, условий эксплуатации и обслуживания спецтехники, во второй - практические навыки.

Прямая трансляция практического этапа чемпионата состоится 12 сентября в 10:20 на сайте https://chetra.online/