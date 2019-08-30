Выходные в Курске: мультикультурный фестиваль, «Папа-Старты» и Олег Газманов

Курян и гостей города ждут насыщенные выходные.

31 августа

В 12.00 на Красной площади начнутся городские соревнования семейных экипажей «Папа-Старты». Участников ждут увлекательные интеллектуальные и экстремальные задания на этапах автоквеста, море драйва и хорошего настроения. Команда должна состоять из двух взрослых и от одного до трех детей в возрасте 5-15 лет, а также иметь группу поддержки от 5 до 15 человек.

Победителем становится семейная команда-экипаж, которая выполнила все задания без исключения, прошла этапы с минимальным количеством штрафов и затраченного времени и показала на каждом этапе наилучший результат.

Для тех, у кого нет транспортного средства, будет организован пеший квест «По следам истории» - увлекательное путешествие по центру Курска. Побеждает команда, прошедшая маршрут за наименьшее количество времени, справившаяся правильно со всеми заданиями и использовавшая наименьшее количество подсказок.

После старта экипажей болельщиков и гостей ждут «Парад колясок», конкурс моделей автомобилей, твистинг-шоу, показательные выступления команды уличного фитнеса «Воркаут Курск», детская анимация, концертная программа, конкурсы для болельщиков и розыгрыши призов. На площади будут организованы фотозона, работа семейного кафе «Золушка».

С 15.00 до 23.00 пройдет молодежный мультикультурный фестиваль «НаБоевке». В программе: выступления групп Groove Box, Milestone, Gucci Band, диджей-сет от Make It Clap, солистов и дуэтов в направлении «эстрадный вокал», танцевальных ансамблей и студий (Fire Dance, «Энтузиасты»), современные танцевальные баттлы, лекции о мотивации, здоровье и городе, беседа с Олимпийским чемпионом Александром Легковым, а также розыгрыши призов, воркаут, кроссфит, BMX, ролики, скейт-борды, сап-серфинг, шахматы, мини-гольф и многое другое.

1 сентября

Утро начнется со спортивного забега, участие в котором примут известные спортсмены Алексей Петухов и Александр Легков.

С 10.00 до 12.00 на Боевке состоится фестиваль поддержки детей с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениям. Участников ждут мастер-классы по рисованию и рукоделию, показательные выступления профессиональных спортсменов – мастеров рукопашного боя, мастер-классы по вождению квадроцикла, владению футбольным мячом, школа химических опытов, школа астронома, совместные спортивные игры, площадка для консультаций с профессиональными детскими психологами, дефектологами и логопедами, творческие номера, подготовленные детьми с особенностями развития.

В 16.00 начнется фестиваль «Проспект знаний», который включает в себя работу различных арт-площадок на улице Ленина. Для курян организуют художественный мастер-класс для детей с Марией Песоцкой, мастер-классы от детского технопарка «Кванториум» и др.

1 сентября завершится акция «Выбери жизнь!», которая стартовала 26 августа и посвящена пропаганде здорового образа жизни. Она объединяет целый ряд спортивных соревнований и конкурсов для детей и молодежи.

Благотворительную акцию поддержали певец Олег Газманов и певица Ханна. Они выступят на Красной площади Курска с благотворительным концертом, который начнется в 19.00. Закончится день праздничным фейерверком.