2019-08-29T12:56:24+03:00
Политика

Путин - Старовойту: Это очень хорошее начинание и для курской земли, и вообще для всей России

Глава Курской области доложил президенту о ситуации в регионе
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Роман Старовойт доложил президенту о развитии региона за первое полугодие.Роман Старовойт доложил президенту о развитии региона за первое полугодие.Фото: kremlin.ru
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- Роман Владимирович, освоились уже? - приветствовал врио губернатора Курской области Владимир Путин.

- Освоился, Владимир Владимирович. Десять месяцев прошло, хотел коротко доложить о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие, - ответил Роман Старовойт. - В целом регион развивается стабильно. По ряду показателей мы крепко идем так же, как и в прошлом году. Но по большому ряду показателей мы существенно превышаем, в частности по инвестициям - у нас почти на 35 процентов больше инвестиций в этом году. Неплохой рост показывают наши аграрии, сельское хозяйство. Мы в этом году по зерновым приблизимся к урожаю в пять миллионов тонн, уже четыре с половиной собрано.

- А в прошлом году было сколько? - спросил президент.

- В прошлом году было на 300 тысяч тонн меньше, - уточнил Старовойт. - Нам погода позволяет и технологии, применяемые нашими аграриями. И, безусловно, Министерство сельского хозяйства - та государственная поддержка, которая сегодня работает, конечно, дает основания полагать, что мы показатели прошлого года превысим.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ШКОЛЫ

Глава региона рассказал о работе в Курске над нацпроектом «Здравоохранение».

- У нас в этом году будет введено в эксплуатацию шесть фельдшерско-акушерских пунктов, еще три заложим, - доложил он. - В 2019-м мы полностью обновим парк автомобилей скорой медицинской помощи. Понятно, что наибольшее внимание должны будем уделять первичному звену, о чем Вы совсем недавно говорили. Именно на это нацелена разрабатываемая сегодня в регионе стратегия развития здравоохранения. Мы до конца года предполагаем ее утвердить.

- Жилье врачам нужно давать, - напомнил Путин.

- Туда, безусловно, войдет жилье, - пообещал врио губернатора. - В части образования: у нас в этом году в Железногорске - это один из крупнейших городов Курской области - будет введена в эксплуатацию школа.

- Второй по численности?

- Да, второй по численности населения. Там Михайловский ГОК - это тоже «локомотив» нашей экономики. На тысячу мест школа № 14 в этом году будет введена. Конечно, школ недостаточно, поэтому мы кроме программных пунктов строительства их по нацпроекту рассматриваем вопросы возведения школ, детских садов на принципах государственно-частного партнерства. В ряде регионов такие проекты были реализованы. Мы сейчас изучаем лучшие практики. И такие банки, как Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, - мы изучаем их так называемые коробочные решения, для того чтобы можно было ускорить строительство таких важных социальных объектов.

Роман Владимирович возглавляет Курскую область уже десять месяцев. Фото: kremlin.ru

Роман Владимирович возглавляет Курскую область уже десять месяцев.Фото: kremlin.ru

СОВРЕМЕННЫЙ ОНКОЦЕНТР И НОВЫЕ ДОРОГИ

Еще один крупнейший проект, который очень нужен не только Курской области, но и соседним регионам, - онкоцентр.

- Совсем скоро у нас будет введена в эксплуатацию третья очередь областного онкологического центра, - рассказал Старовойт. - Это будет крупнейший в России и на сегодняшний момент один из оборудованных по самому современному слову техники онкоцентр - 95 тысяч квадратных метров общая площадь. Мы рассчитываем, что все, кто заболел таким тяжелым заболеванием среди наших земляков, получат квалифицированную медицинскую помощь. Емкость также позволит и в соседние регионы предоставлять…

- На сколько коек? - уточнил Путин.

- 440 - дневной стационар, плюс те, кто амбулаторно будет проходить химио- и лучевую терапию. Оборудование полностью закуплено, лицензирование мы практически завершили.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - возможно, самый ожидаемый жителями всей страны.

- Курск - областной центр, агломерация, в этом году впервые вошли в этот проект, - доложил президенту врио губернатора. - Более 51 километра 31 улицы основных магистралей города будут отремонтированы. 75 процентов объемов уже выполнены, остались работы по обустройству, нанесению разметки. Я уверен, что до конца октября полностью их завершим. Кроме того, мы посмотрели лучшие практики реализации такого проекта в предыдущие годы в других регионах. Отфрезерованную крошку асфальтобетона используем для отсыпки второстепенных улиц индивидуальной жилищной застройки, и таким образом 61 километр проезжей части мы делаем из крошки асфальтобетона. Это улицы четвертой-пятой очередности. И конечно, очень хорошо воспринимается жителями. Я уверен, что нацпроект, реализация которого продлится до конца 2024 года, существенно изменит дорожную обстановку в областном центре.

ВСЕ ГРАНИ ГРАНИНА

Доклад президенту не ограничился одними «материальными ценностями».

- Наш знаменитый земляк Даниил Александрович Гранин родился в Курской области, в Рыльске. В соответствии с вашим Указом этот год посвящен увековечению памяти Даниила Александровича, - рассказал Старовойт о культурных планах региона. - Мы совместно с Российским книжным союзом, с РПЦ определили земельный участок в месте, где находилось село, где появился на свет Даниил Александрович. Сейчас начинаем реализацию проекта по строительству музейного комплекса, часовни, открытой площадки, где можно было бы осуществлять чтения и знакомство с литературным наследием нашего знаменитого земляка.

- Это очень хорошее начинание - и для курской земли, и вообще для всей России. Даниил Александрович - у меня с ним были очень добрые отношения - очень был достойный человек, гениальный писатель, и нужно пропагандировать его наследие, - поддержал Путин. - Он был просто гражданином в самом высоком смысле этого слова. Поэтому хорошая идея.

- Мы гордимся таким земляком. Именно поэтому Курск в культурологическом марафоне «Все грани Гранина», который сейчас идет по России, стал первым регионом, - продолжил глава области. - Завершится марафон в декабре текущего года. Российский книжный союз, мы очень хорошо отработали, несколько дней в Курске было знакомство с творчеством, с литературным наследием великого человека.

Владимира Путина интересовали вопросы не только экономики, но и культуры. Фото: kremlin.ru

Владимира Путина интересовали вопросы не только экономики, но и культуры.Фото: kremlin.ru

РЕНОВАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

- Курск - один из старейших городов России. В 1032 году был заложен? - спросил президент.

- Да, Владимир Владимирович, об этом я хотел отдельно вам рассказать. Курск действительно один из старейших городов России. Через 12 лет мы будет отмечать тысячелетие.

- Начали подготовку? - спросил Путин.

- Мы начали подготовку, причем она была земляками инициирована, - рассказал Старовойт. - Сегодня исторический центр, откуда начинался город, так называемый курский детинец, занимает Курский электроаппаратный завод, который был построен сразу же после Великой Отечественной войны. В конце прошлого года мы пришли к соглашению с владельцем предприятия о том, что они перебазируют свои мощности на новую площадку, освободив историческую территорию под реновацию.

- Что там планируете?

- Так называемый братский корпус уже передается епархии, - показал планы Старовойт. - На территории находятся две жемчужины Русской православной церкви - это Знаменский собор иконы Божьей Матери, Воскресенский храм, который усилиями благотворительных фондов сейчас приводится в порядок. Также на территории бывшего предприятия, в здании бывшей мужской гимназии - сегодня там цеха, - мы планируем разместить галерею нашего земляка, художника Дейнеки, краеведческий музей, который у нас сейчас в упадке находится. Территория постепенно расширилась, и сегодня это более 30 гектаров. В начале года мы за внебюджетные средства организовали и проводим международный архитектурный конкурс «Курск-2032» на разработку архитектурной концепции реновации исторического центра города. Более 70 заявок было подано в начале года. В конце августа у нас завершится второй этап, в результате которого и профессиональное экспертное жюри определит победителя, и жители, которые очень активно принимают участие в голосовании: более 30 тысяч человек.

- Очень хорошо, - поддержал президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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