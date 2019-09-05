«Сибирь, мы с тобой»: волонтеры получили финансовую поддержку

Инициатива под лозунгом «Сибирь, мы с тобой» по тушению лесных пожаров в сибирских регионах России нашла финансовую поддержку среди российских компаний. Так, Металлоинвест профинансировал АНО «Добровольческий корпус Байкала», чтобы помочь справиться со страшными последствиями бедствия. Средства также пойдут на предотвращение подобных случаев возгорания, сообщили в компании.

Поддержку получили местные группы добровольцев, которые помогают лесной охране и первыми прибывают на место возникновения пожаров в лесу.

В течение года в рамках проекта «Создание ресурсного центра (материально-технической базы) пожарного добровольчества в Сибири и на Дальнем Востоке» пройдут следующие мероприятия: выезды сотрудников АНО «Добровольческий корпус Байкала» и добровольцев на тушение пожаров в Бурятии и Иркутской области; работы по предотвращению и устранению последствий пожаров и чрезвычайных ситуаций; развитие благотворительности и волонтерства; поддержка природоохранных добровольческих инициатив граждан; информационные кампании по профилактике природных пожаров; занятия со школьниками. В этом добровольцам помогут полученные средства.

К слову, общий объем инвестиций Металлоинвеста во внешние социальные программы в 2018 году составил 5,3 млрд рублей. Работа Компании в области защиты окружающей среды и охраны труда была высоко отмечена. В 2018 году Металлоинвест впервые получил рейтинг корпоративной социальной ответственности от международной компании EcoVadis на уровне «Серебряный».