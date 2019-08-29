Первого сентября для девчонок и мальчишек распахнутся школьные двери, ведущие в бескрайнюю и удивительную страну знаний. А предусмотрительные родители приготовили своим детям хороший подарок - открыли вклад «Умники и умницы». В ПАО "Курскпромбанк" этот вклад, специально предназначенный для школьников и их родителей, существует уже несколько лет. За это время вкладчики успели оценить неоспоримую выгоду предложения, ведь это не просто удачное вложение денег, но и стимул для ребенка учиться на четверки и пятерки, зарабатывая своим умом. К тому же, вклад - это надежное вложение средств и стабильные проценты на всю сумму. А кроме процентного дохода, вкладчики бесплатно получают платежную карту банка, а если их ребенок с успехом заканчивает учебный год - денежную премию.

Как отмечают сотрудники банка, число награжденных растет из года в год. У многих клиентов вклады действуют уже несколько лет. И все эти годы они получают поощрение от банка. Ведь в дневниках их детей нет троек, только четверки и пятерки.

Чтобы сделать ребенку такой подарок, необходимо оформить вклад на его имя в любом подразделении Курскпромбанка до 31 декабря и дождаться конца учебного года, когда ваш умник или умница принесет из школы дневник с положительными итоговыми оценками. Именно его и необходимо предъявить в отделении банка, в котором открыт вклад, для получения честно заработанной премии.