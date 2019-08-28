«Мираторг» направил более 2,5 млн рублей на поддержку социальных проектов в Фатежском районе

«Мираторг» является ведущим инвестором в агропромышленный сектор Курской области. В настоящий момент на животноводческих предприятиях холдинга в регионе – свиноводческих и молочной фермах, а также площадках по производству розовой телятины и ягнятины – задействовано более 2550 сотрудников. Агрохолдинг продолжает наращивать производственные мощности, создавая в регионе новые рабочие места и обеспечивая своих сотрудников стабильной работой, социальными гарантиями и полностью белой заработной платой. Приход компании в сельские районы области значительно увеличил пополнение местных бюджетов.

Политика социальной ответственности «Мираторга» включает корпоративные программы помощи нуждающимся и благотворительные проекты. Агрохолдинг системно и эффективно помогает в решении острых социальных проблем населения регионов, где расположены активы компании. Приоритетные направления благотворительной деятельности холдинга: поддержка детских домов, сельских школ, социальных учреждений, сохранение культурного и духовного наследия.

С марта по июль 2019 года компания реализовала несколько социальных проектов на территории Курской области: провела ремонт фельдшерско-акушерского пункта обслуживающего село «Горки» и деревню «Жердево», Верхнелюбажской средней ООШ, Хмелевской средней ООШ, Молотычевской ООШ, Верхнелюбажского детского сада «Солнышко», оказала помощь в строительстве и благоустройстве нескольких сельских домов культуры, а также реализовала другие проекты.

- Наша задача создать эффективное современное производство и новые рабочие места с достойной заработной платой. Мы соотносим свои экономические интересы с социальными интересами жителей региона. Уделяем особое внимание совершенствованию инфраструктуры, поддерживаем социально уязвимые группы населения, реализуем программы в сфере образования и культуры, активно работаем с молодежью. Компания продолжит реализацию социальных проектов на территории Курской области и других регионов, - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».