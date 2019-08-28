Многодетным семьям вручили подарки и машины

Был проанализирован опыт работы в этом направлении в одном из самых густонаселенных районов области – Курском. Также в рамках мероприятия прошло чествование многодетных семей. В областной Дворец молодежи приехали 50 многодетных семей Курского района. Ни одна из них не ушла без подарка, а две семьи –Кельиных , в которой растут 11 детей, и Хачатрян (семь детей) – получили в подарок новые комфортные автомобили.

Сегодня в Курской области для многодетных и приемных семей действует 35 видов пособий и выплат. 13 из них региональные. Всего таких больших семей в Соловьином крае более 10 тысяч. Материнский капитал, федеральный и региональный, давно стал хорошим подспорьем для многих в решении бытовых проблем.

Мал, мала, меньше…

Александр и Светлана Гладких из села Беседино Курского района воспитывают троих детей. Двойняшки Егор и Тимофей ходят в детский сад, старшая Олеся - школьница.

- Мы не ожидали, что у нас будет двойня, чему мы только рады. Тяжело совмещать трудовую деятельность и воспитание детей, но стараемся ради светлого будущего наших детей, - говорят супруги.

Глава семьи работает плотником на железной дороге. Светлана – учителем русского языка и литературы в школе.

- Когда уставшие приходим домой с работы, тяжело. Но главный принцип – смирение, смирение и еще раз смирение.

Большое подспорье, рассказывают Гладких, - детский сад, куда ходят Егор и Тимофей. Плюс – материнский капитал, благодаря которому удалось решить жилищный вопрос:

- На материнский капитал купили часть дома, сейчас заканчиваем ремонт, пристраиваем комнату деткам. В следующем месяце отпразднуем новоселье. Это огромная радость, что у нас есть теперь свой дом. А два месяца назад администрация Бесединского сельсовета выдала всем многодетным семьям по 20 подростковых цыплят. Это тоже хорошая поддержка, - делятся своими радостями Александр и Светлана.

Супруги Кельиновы из Селиховых Дворов Курского района – многодетные родители со стажем. Мама, Светлана Романовна, сама из многодетной семьи. Сейчас они воспитывают 11 детей - семь родных и четверо приемных - всем места в доме хватает.

Старшей Виолетте уже 21 год, Виталине - 18, Веронике - 14, Виргинии - 12, Викентию - 10, Василисе - 6, Версавии - три года. Плюс приемные – Саша шести лет, Артем и Роман – пяти и четырехлетняя Вероника.

Светлана Романовна и Евгений Иванович взяли первого приемного ребенка два года назад.

- Решение такое давно зрело, старшие стали подрастать и вылетать из гнезда. Дети должны жить в семье – это факт. А нам позволяет площадь, у нас свой частный дом, - рассказывают супруги.

Сначала взяли Романа, затем, через два месяца, еще одного ребенка.

- Адаптация у ребят прошла очень хорошо - ведь, дома малыши такого же возраста, у них общие интересы. Дети, общаясь, взрослели, развитие происходило быстрее. На тот момент у нас было два ребенка-инвалида. Это Саша и Роман. У Ромы через год сняли инвалидность.

- Что, по-вашему, государство должно еще делать в помощь семьям с детьми?

- К 1 сентября очень тяжело собирать ребят в школу. Хотя бы многодетным должна быть помощь. Конечно, должна быть и работа у родителей, тогда будет все получаться.

- Как сохранить взаимопонимание в такой большой семье?

- Заниматься совместным трудом, чтобы дети и родители все время общались, - делится секретом семейного счастья глава Евгений Иванович.

Супруга добавляет:

- По возрасту они не далеко у нас друг от друга, у каждого свои интересы.

Саша в этом году идет в первый класс. Так что у нас четверо школьников и пятеро ходят в детский сад.

В Курском районе в многодетных семьях воспитывается более двух тысяч детей

«Повернуться лицом к многодетным»

Особый вклад многодетных семей отметила депутат Государственной Думы от Курской области Татьяна Воронина:

- Хочется сказать слова особой благодарности нашим многодетным семьям. Очень радостно, что с каждым годом в Курской области увеличивается число таких семей. Только в Курском районе их свыше 600. Они воспитывают более двух тысяч детей.

Вопросы поддержки семьи, материнства и детства для нас являются приоритетными. Курская область - своего рода лидер в этом вопросе. Мы должны повернуться лицом к многодетным семьям.

Председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов подчеркнул, что в России сейчас существует большая проблема с рождением даже первого ребенка.

- В РФ 48% семей вообще не имеют детей, - отметил Николай Жеребилов. -Законодателям нужно и на эту проблему обратить внимание.

Николай Иванович также рассказал о ряде дополнительных мер поддержки семьям. Предполагается, что они начнут действовать уже в ближайшее время. В частности это касается расширения использования материнского капитала.

- Необходимо рассмотреть вопрос и выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень – продлить срок выплаты матерям по уходу за ребенком до трех лет. Таким образом, мы сократим очередность в ясли, а малыши получат возможность находится с мамой. Стоит вопрос и о том, чтобы пересмотреть законопроект о выдаче земли с тем, чтобы те семьи, которые были исключены из списков, снова получили право на участки. Вопросов много, они сложные, их нужно решать. Ведь основа всего – это семья, а многодетная семья – это достояние государства.

«Герои нашего времени»

Председатель постоянного комитета по образованию, науке, семейной и молодёжной политике Курской областной Думы Роман Чекед считает, что есть возможность рассмотреть вопрос выплаты маткапитала на первого ребенка. А семьям, где появляется второй малыш, государство должно помочь с жильем:

- Предложения мы сформулировали в Совете законодателей ЦФО, где обозначили две цифры. При рождении первого ребенка назначить выплату в размере около ста тысяч рублей. При рождении второго – до 200 тысяч рублей исключительно на нужды жилья. Эти меры должны сегодня сработать. Также мы хотели бы поставить вопрос по реализации программы молодым семьям. Практика такова, что после 35 лет семья не может претендовать на получение поддержки как молодая. Это не совсем справедливо. Думаю, это также требует нашей проработки совместно с органами исполнительной власти.

В повестке дня стоит также вопрос о поддержке семей при рождении третьего и последующего детей. В 2019 году выплата составляет 7529 рублей, предполагается, что эта сумма будет увеличена до девяти тысяч рублей. Это достаточно серьезное повышение с учетом того, что каждая многодетная семья, наверное, сегодня получает такого рода выплату.

Было отмечено, что в Курской области увеличен размер поддержки студенческих семей с 900 до трех тысяч рублей.

Кроме того, участники выездного заседания сосредоточились на нравственном и духовном аспекте воспитания. Ведь семейное благополучие обусловлено далеко не только материальным мерилом.

- Наши усилия направлены на то, чтобы поддержать многодетные семьи, показать лучшие практики, высветить «героев нашего времени» – те семьи, которые усыновляют, принимают в семью детей, оказавшихся волею судьбы без родителей, уделяют внимание и помогают инвалидам, - отметили участники заседания. - В ближайшие годы в Курской области не должно остаться ни одного ребенка, который бы находился в интернатном учреждении. В регионе динамика в этом смысле позитивная.

Автор: Светлана ВОЛКОВА.