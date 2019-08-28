Поддерживая традиции предков

На одном из живописных холмов Беловского района Курской области раскинулись старинные Пены. История села начинается с 1651 года, когда здесь поселились вольные казаки, пришедшие из Украины. В официальных бумагах центрального архива древних актов слобода Пены была зарегистрирована в 1653 году как сотня Сумского слободского казачества Белгородской провинции Курского края. В порядке, который царит в селе по прошествии многих лет до сих пор, прослеживается воинское прошлое.

— У нас простое село, не современного европейского типа, как строят сейчас, - рассказывает председатель производственного сельскохозяйственного кооператива «Новая жизнь» Владимир Иванович Афанасьев. — Мы пользуемся тем, что нам досталось в наследство от наших предков, и старательно бережем его.

И в первую очередь, это необычная планировка села. В центре находится большая Базарная площадь. Раньше на ней решались все проблемы поселения, в том числе и вопросы о строительстве. Чтобы поставить дом, нужно было заручиться разрешением общества.

— Самовольного самостроя здесь никогда не было. А план строительства улиц, можно сказать, утверждался на федеральном уровне, у царя, - говорит Владимир Иванович.

Подъехать к Базарной площади можно со всех сторон, переулки отходят от нее, как солнечные лучи. И во всем здесь царит порядок и чистота. Село протяженностью более 15 километров почти полностью заасфальтировано, притом не только проезжая часть, но и тротуары. Ухоженные дворики, яркие цветочные клумбы, видно, что пеняне любят свое село. Чистоту и порядок здесь помогают поддерживать юные волонтеры. Для них в летнее время организовано питание, проводятся культурные и спортивные мероприятия.

Рядом с селом бежит река Пена. Именно эта извилистая речушка дала название поселению. Но почему именно так назвали водную артерию, точно неизвестно. Первый вариант – от глагола «пениться», а второй имеет литовские корни. Местные жители называют реку Пиной, что в переводе с литовского означает лента для плетения.

— Как известно, правящая династия Гедиминовичей наряду с Мстиславовичами и ордынцами здесь тоже оставила свой след, - поясняет председатель.

В истории Пен много интересных и трагических событий. Примечательно, что село никогда не было крепостным. Казаки здесь жили свободолюбивые, с характером. Не захотели они становиться крепостными, поднялись на восстание. Царский отряд пытался их усмирить, но жители слободы отстояли свою свободу.

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Собирайся, народ! Всех ярмарка зовет!

Село с богатой историй славится и своими устоявшимися традициями. «Пены - это большое село с шестью тысячами населения, и там проводятся четыре ярмарки», - написано в географическом описании нашего Отечества за 1902 год под редакцией В.П. Семенова. Самая большая ярмарка проводилась в августе, на Преображение. Пенская ярмарка считалась третьей по значимости после Сорочинской и Миропольской. Для жителей слободы она была не только торговым, но и информационным, и развлекательным мероприятием. Длилась ярмарка три дня, торговля шла с тура до позднего вечера. В Пены приезжало много народа, в том числе из Украины, вплоть до Полтавы, из соседних областей. В те далекие времена только здесь сельские жители могли приобрести себе одежду, кухонную утварь, предметы быта, глиняные игрушки, вышитые дорожки, шерстяные платки, домашний скот. Купцы обменивались не только товарами, но и новостями.

Сейчас ярмарка совпадает с Днем села, на котором традиционно проводятся массовые гулянья. Вот и в этом году на площади перед Богоявленским храмом развернули палатки торговцы со всей округи. С хлебом и солью, песнями и плясками встретили пеняне гостей, которые приехали со многих уголков Курской, Белгородской и других областей, а также ближнего зарубежья.

Традиционно на ярмарку отовсюду собираются коренные жители Пен. Дата проведения мероприятия никогда не переносится, люди могут заранее спланировать свои отпуска, чтобы приехать повидаться с родственниками, старыми друзьями, одноклассниками и односельчанами.

Присутствующих угощали свежими овощами, медом, салом, чаем, фирменными наливками, соленьями, пирогами и, конечно же, яблоками, ведь праздник пришелся как раз на Яблочный спас. Гостей приглашали отведать русской каши, приготовленной на настоящей полевой кухне, и ароматного шашлыка. Пенские рукодельницы познакомили гостей со своим мастерством, которое они передают из поколения в поколение. Для детей работали увлекательные аттракционы.

— Ярмарку мы ждем каждый год с нетерпением. Нам дают два дня выходных, чтобы отметить День села. Празднуем шумно и весело, - поделился бригадир третьей бригады механизаторов ПСХК «Новая жизнь» Сергей Голубцов. —

Руководитель наш заботиться, что бы мы управились с работой именно к этим дням и были более-менее свободны.

«С песней, да гармошкой»

В рамках праздника, коллектив Курского областного Дома народного творчества под руководством Владимира Викторовича Русанова провел фестиваль «С песней, да гармошкой». Участие приняли лучшие творческие коллективы. Гармонисты, частушечники и танцоры играли, пели, плясали, веселили пенян и гостей от всей души. Гвоздем программы стало выступление исполнительницы русских песен, народной артистки России Надежды Крыгиной.

— Я давно слышала о Пенской ярмарке, меня пригласили, и я удовольствием приехала на этот замечательный праздник, - поделилась Надежда Евгеньевна. — Сегодня Преображение Господне, знаменательно, что ярмарка проходит в такой день.

Надежда Крыгина порадовала собравшихся разнообразным репертуаром. Спела старые, всеми любимые песни, среди которых были и курские, а также несколько новых. Пеняне и гости села дружно подпевали и аплодировали.

— Прекрасная, радушная атмосфера царит на ярмарке, - радостно отметила народная певица.

Действительно, организация мероприятия прошла на высоком уровне. Чувствуется помощь профессионалов, возглавляющих народное творчество Курской области.

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«Самый большой наш капитал – это люди»

В День села на гулянья вышли все от мала до велика. Что ни говори, отдыхать и веселиться в Пенах умеют, но предварительно хорошо потрудившись. Еще в конце 90-х в Пенах был образован сельскохозяйственный кооператив «Новая жизнь», в котором сейчас и работает большая часть населения. Бессменный руководитель предприятия Владимир Иванович Афанасьев поздравил односельчан с праздником.

— Самый большой наш капитал – это люди, - отметил Владимир Иванович.- Труженики хозяйства всегда стараются поддерживать традиции предков и достойно подойти к такому яркому событию нашего села, - обратился он к присутствующим. — Пожелать хочу всем мира, счастья, добра в семьи, успехов, исполнения всего задуманного, радости и позитива!

Только завершилась уборка зерновых колосовых. И хозяйству есть, чем похвалиться. Валовый сбор зерна составил 11,019 тысяч тонн. Это на 17,7% больше, чем в прошлом году. Урожайность- 53,5 центнера с гектара. Ответственно подошли к празднику и животноводы. За семь месяцев текущего года хозяйство получило валовый надой 2 560 тонн, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Кстати, коровье поголовье в Пенах свое, специалисты хозяйства успешно занимаются племенной работой. В прошлом году для молодняка построили новое помещение, и сейчас среднесуточный привес составляет 835 граммов, что в почти в два раза больше, чем в прошлом году. Таких показателей удалось добиться благодаря установке нового оборудования и добросовестному труду операторов.

— Мы работаем не только для того чтобы озвучить результаты, а для того, чтобы превратить их в благополучие людей, живущих на нашей территории. Чтобы достойно выглядели Дом культуры, школа, амбулатория, чтобы храмы были в хорошем состоянии, чтобы молодежь наша жила и воспитывалась правильно, - говорит Владимир Иванович. Примечательно, что в хозяйстве трудятся не только взрослые, но и ребята. Вот уже пять лет в Пенах функционирует трудовой летний лагерь. Здесь стараются воспитывать поколение, которое будет достойно жить и работать.

— Во время каникул дети приходят, проходят медкомиссию, с ними заключают трудовой договор. Они с удовольствием работают несколько часов в день и получают раз в неделю зарплату, - поясняет Владимир Афанасьев.

При этом в хозяйстве работают не только жители Пен, но и из других городов областей. Дети приезжают на лето к бабушкам и устраиваются на работу с 14 лет.

Поздравления с днем села!

Посетили Пенскую ярмарку и почетные гости. Депутат Курской областной думы Роман Чекед:

— Я передаю самые добрые пожелания от своих коллег-, депутатов. Сегодня есть хороший повод в очередной раз сказать огромное спасибо жителям Пен за труды. Спасибо за тот пример, которым вы являетесь для курян, да и для всех россиян. Потому как вы живете и трудитесь, нужно учиться многим. Хочется, чтобы развитие, движение вперед и успех сопутствовал всем нам. Будьте здоровы, живите долго и радуйтесь жизни!

Глава Беловского района Николай Волобуев:

— Разрешите от всей души поздравить вас с днем рождения любимого села, с Пенской ярмаркой, с Яблочным спасом, с проведением музыкального фестиваля «С песней, да гармошкой». Все что сделано на Пенской земле сегодня, сделали люди, которые славно трудятся на ней и сегодня имеют право достойно отдохнуть. Пены славны своими традициями и историей, и это одно из сел Курской области, где развитая социальная инфраструктура, где работает одно из лучших сельскохозяйственных предприятий Курской области. ПСХК «Новая жизнь» в жизни Беловского района – это 10 процентов зерновых по итогам уборки урожая 2019 года и 20 процентов надоенного молока. Это единственное в Курской области, а может и во всей стране хозяйство, которое приучает молодежь к дальнейшей жизни. С праздником вас, мира и добра на вашей земле!

Глава Пенского сельсовета Александр Тищенко:

— Спасибо всем, кто принял участие в нашей ярмарке. Всех вас поздравляю, искренне желаю крепкого здоровья, счастья, отличного настроения, благополучия, мира, удачи и успехов во всех делах. Селу - новых побед, достижений, дальнейшего развития и процветания. Пусть чувство гордости за наше село отразится в ваших улыбках. Пусть царят на земле радость, доброта и теплота!

Труженики хозяйства – это действительно выдающиеся люди, которые с каждым годом добиваются только лучших результатов и принимают активное участие в жизни родного села. Трудовые будни продолжаются, пока у пенян лишь небольшая передышка. Впереди уборка сои, подсолнечника и кукурузы.

Автор: Яна Шелест.