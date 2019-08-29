Молодые профессионалы продемонстрировали свои навыки по 56 специальностям

С 22 по 27 августа в Казани прошел 45-ый мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills - одно из самых известных и престижных соревнований рабочих профессий в мире. Основные задачи соревнований — повышение престижа рабочих специальностей и обмен опытом между профессионалами.

Так, в этом году 1354 молодых конкурсанта из 63 стран и регионов продемонстрировали свой профессионализм и квалификацию. Оценивалось также индивидуально и в команде выполнять задание. Специалисты продемонстрировали свои навыки в информационных и коммуникационных, инженерных, строительстве и строительные технологии, сфере услуг, творчестве и дизайне, транспорте и логистике. В общей сложности молодые профессионалы представили 56 компетенций.

- WorldSkills способствует росту уровня профессиональной подготовки кадров для российской промышленности, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест», которая стала бронзовым партнером чемпионата, Андрей Варичев.

Он подчеркнул, что в частности Металлоинвест реализует обширную программу цифровой трансформации и развития производственных мощностей. Для успеха преобразований нужны грамотные профессионалы, готовые работать в цифровую эпоху. Компания нацелена на повышение статуса рабочих профессий и внедрение передовых стандартов профессиональной подготовки.

Партнерское соглашение с организаторами чемпионата WorldSkills Металлоинвест подписал еще в 2017 году, в рамках Петербургского международного экономического форума.