«Созвездие» молодых талантов на курской земле

С 11 по 16 августа Курская область принимала фестиваль творческих коллективов и исполнителей «Созвездие» под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

«Слияния» двух фестивалей

У этого мероприятия уже есть своя история. Первый фестиваль состоялся в августе 2013 года в Белгороде. В 2015 году – в Воронеже, в 2017 году – в Брянске. На сей раз местом проведения стал Курск.

«Созвездие» - это первый отборочный тур корпоративного фестиваля творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром «Факел». Конкурсный отбор осуществлялся в трех возрастных категориях: от 5 до 10 лет, от 11 до 16 лет и от 17 лет и старше. В программе фестиваля – самые различные направления – от вокала жанров. Вокал, хореография, инструментальный жанр.

12 августа прошла церемония открытия фестиваля, а на следующий день на сцене Курского драматического театра имени А. С. Пушкина стартовала конкурсная программа. За два дня таланты из 14 регионов России показали 79 творческих номеров.

Как рассказал Александр Бабаков, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва», идея проведения фестиваля зародилась давно, а образовался он в результате «слияния» двух фестивалей – для взрослых и для детей:

-В рамках «Созвездия» мы ставим для себя более широкую задачу и преследуем большие цели. В том числе в рамках фестиваля проходят мероприятия патриотического характера, творческие мастер-классы под руководством профессионального жюри. Фестиваль дает возможность развития для талантов. Таким образом, мы на деле доказываем статус социально ответственной компании.

В нашем коллективе сейчас трудится около 12 тысяч человек. Вместе с семьями сотрудников это более 30 тысяч человек, проживающих в ЦФО. Конечно, производство - это важный момент. Но развитие творческого потенциала, воспитание патриотизма, поддержка детских домов - достаточно весомую роль значат для нашей компании.

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Патриотическая акция, мастер-классы и музыкальный подарок городу

Фестиваль «Созвездие» гармонично объединил в себе творческую и патриотическую составляющие. За несколько фестивальных дней на курской земле прошел ряд социально значимых мероприятий: благотворительный концерт «Дети-детям», акция в память о погибших подводниках АПРК «Курск», возложение цветов к братской могиле мирных жителей села Ивница Суджанского района Курской области, казненных фашистами в 1943 году. Кроме того, молодые таланты проекта «Джуниор Мьюзик Тур» выступили с филармоническим концертом классической музыки совместно с Курским губернаторским оркестром.

Кульминацией фестивальных дней стал Гала-концерт фестиваля, который состоялся 15 августа в Курском областном драматическом театре. Мероприятие посетил полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев:

- Уровень фестиваля растет с каждым годом, и я надеюсь, что эта традиция будет продолжена. Это говорит о том, что на предприятии «Газпром трансгаз Москва» трудится много творческих людей. Я желаю, чтобы вы продолжали совершенствоваться в этом замечательном и очень непростом деле. Хотел бы поблагодарить руководство компании за то, что эта инициатива развивается. Фестиваль «Созвездие» - это только этап, теперь вам нужно будет защитить честь на общегазпромовском фестивале. Хочу пожелать, чтобы и оттуда вы вернулись с победой.

Игорь Щеголев также поблагодарил Курскую область, которая предоставила достойные условия для проведения столь значимого мероприятия и пожелал успеха всем участникам и организаторам этого праздника.

Специальный приз Полпреда Президента РФ в ЦФО – посещение Большого Кремлевского Дворца - получил хореографический ансамбль «Поколение дэнс» (младшая группа) из Московской области.

Акция памяти. Возложение цветов к могилам погибших подводников АПРК «Курск».

«Надо двигаться вперед»

По итогам фестиваля три Гран-при нашли своих обладателей в разных возрастных группах. Это образцовый ансамбль танца «Юность» (Брянская область) в номинации дети 5-10 лет, танцевальный коллектив «VIP-поколение» старшая группа (Курская область) и Вокальный ансамбль «Стайл саунд» (Моршанское линейное производственное управление магистральных газопроводов). Специальный приз от врио Губернатора Курской области Романа Старовойта получила Кристина Кирсанова, выступившая в номинации «Народный вокал» (соло).

Роман Старовойт отметил, что куряне постарались сделать все, чтобы гости и участники фестиваля чувствовали себя как дома. И, по всей видимости, это удалось.

Обращаясь к участникам фестиваля, генеральный директор компании «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков подчеркнул:

– Вы – молодцы! Своими эмоциями, верой в победу и настойчивостью заряжаете и нас. Особенно отрадно, когда такие эмоции видишь в детских глазах. Это дисциплинирует нас, старшее поколение, и мы понимаем, что надо двигаться вперед, делать все, что от нас зависит.

А эстафета «Созвездия» теперь переходит в Тамбовскую область, где в 2021 году, в юбилейную 75-ю годовщину компании «Газпром трансгаз Москва», состоится пятый по счету фестиваль.

Автор: Светлана ВОЛКОВА.