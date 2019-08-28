Талантливые дети из Железногорска побывали в столице на экскурсиях

Одаренные дети из города горняком Железногорска Курской области на днях побывали в столице на увлекательных экскурсиях.

Ребятам особенно запомнилась прогулка по Москве-реке на теплоходе Рэдиссон и увлекательный «Полет над Москвой» в парке Зарядье, который, по их словам подарил незабываемые впечатления. Также дети побывали в одном из крупнейших океанариумов России и Европы - «Крокус Сити Океанариум» и насладились невероятным панорамным видом на столицу на смотровой площадке «Panorama360» в комплексе «Москва-Сити».

Попасть на экскурсии смогли юные победители конкурса «Маленькие звездочки JSA», организованного компанией JSA Group (входит в «ИКС Холдинг»). Конкурс проводился среди детей сотрудников JSA Group, работающих на Михайловском горно-обогатительном комбинате, входящем в компанию «Металлоинвест».

Такое путешествие для ребят из Железногорска в столицу было организовано впервые. Но в компании уверены – подобные выезды станут доброй традицией. Их основная цель – поддержка молодых талантов из числа детей сотрудников компании.

Родители присылали заявки с описанием достижений своих детей и самыми талантливыми были признаны:

• Катя Васильева, 14 лет, которая завоевала Гран-при в творческом конкурсе «Дети против (курения и наркотиков)». В 2018-2019 учебном году Катя стала лауреатом 3-й степени Международного АРТ- конкурса «Время первых», лауреатом 2-й степени Международного конкурса «Созвездие GOLD EUROPE», лауреатом 2-й степени Международного конкурса «Аллея Славы», награждена муниципальной стипендией.

• Марина Кузнецова, 13 лет, которая в девять лет стала чемпионкой Курской области среди юношей до 14 лет. Марина становилась призером первенств ЦФО и первенства России по шахматам, выигрывала этапы Детского Кубка России по шахматам среди мальчиков - в Петергофе, среди девушек - в Санкт-Петербурге, Казани и Костроме. А в 2019 году стала чемпионкой России среди девушек до 15 лет по решению шахматных композиций и выполнила норматив кандидата в мастера спорта по шахматам.

• Лиза Кошелева, 10 лет - победительница международного хореографического конкурса «Viva DANCE», всероссийского фестиваля-конкурса «Таланты России», межрегионального хореографического конкурса «Железногорск – желание танцевать» в номинациях «Бальный танец»

• Катя Кошелева, 11 лет - победительница всероссийского открытого конкурса-фестиваля детских хореографических коллективов «Звездочет», международных конкурсов «Лебединая верность», «Ветер перемен», «Соловушкино раздолье», межрегионального хореографического конкурса «Железногорск – желание танцевать».

• Илья Гулякин, 12 лет - призер городских и областных научно-познавательных выставок. В 2019 году на конкурсе изобретательских работ «Меня оценят в XXI веке» имени Р.А. Семенова и А.Г. Уфимцева занял 2 место в направлении «Радиоконструирование», представив творческий проект «Трёхполосная акустическая система «ГИ-2019».

• Кристина Письменова, 13 лет, которая занимается в Детском технопарке «Кванториум» по направлению «Дополненная и виртуальная реальность». Увлекается созданием систем 3D моделирования и компьютерного зрения и изучает программные продукты, позволяющие моделировать различные ситуации. В 2019 году награждена дипломом за лучший проект «Мотивация школьников к обучению»

Формат следующего мероприятия пока определяется, но одно можно сказать точно – все талантливые дети будут награждены. На очереди – поиск новых «маленьких звездочек JSA» в других городах: Губкин, Старый Оскол, Новотроицк, Ярославль и, конечно же, в самой Москве.