Активное лето – отличные перспективы

В детском оздоровительном лагере «Ручеек», расположенном в Дубовском районе на реке Песковатке, подходит к концу четвертая смена. В этом году по льготным путевкам от металлургического завода здесь отдохнули 100 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Родители оплатили лишь 10% их стоимости, остальные расходы взял на себя работодатель. Ребята из многодетных и неполных семей получили путевки бесплатно.

ВЕСЕЛЬЕ С ПОЛЬЗОЙ

За одну смену лагерь посещают 450 детей, и дирекция учреждения много внимания уделяет как их досугу, так и безопасности. Каждый день наполнен событиями и эмоциями. Спортивные соревнования, развивающие игры, мастер-классы, концерты творческой самодеятельности не дают ребятам скучать. Кроме того, они ходят на прогулки, плавают в открытом бассейне, а по вечерам выплескивают остаток энергии на дискотеке.

- Я побывала в лагере в первый раз, и больше всего мне понравилось плести фенечки и танцевать на мастер-классах, - рассказала 7-летняя Амалия Андреева. – Здесь я нашла много новых друзей, вожатые добрые, во всем нам помогали. Домой уезжать совсем не хотелось!

.

Стоит отметить, что представители «Красного Октября» регулярно проверяют, хорошо ли организован отдых их подопечных. Недавно они побывали в лагере и убедились, что условия пребывания детей полностью соответствуют установленным нормативам. В корпусах, где живут школьники, есть санузлы с душем, на территории лагеря установлены мойки, питьевые фонтанчики, а медицинский пункт оснащен всеми необходимыми лекарствами и средствами первой помощи. Нет претензий и к питанию: пятиразовый прием пищи, вся еда свежая, вкусная, приготовленная здесь же в столовой.

– Особое внимание уделяется противопожарной безопасности, – рассказали в дирекции оздоровительного учреждения. – По всей территории смонтированы пожарные гидранты, они проходят регулярные проверки на работоспособность. Еженедельно с детьми проводятся инструктажи на случай пожара и учебная эвакуация, при этом дети не знают заранее, когда именно объявят тревогу.

Не меньше детей довольны родители.

– Раньше старшая дочь, Евгения, ездила на отдых, нашла там много друзей, с которыми до сих пор поддерживает общение. Теперь первый раз младшая, Даша, поехала, – рассказала кладовщик ЛПЦ Наталья Круглянская. – Лагерь отличный, хорошие воспитатели, вкусная еда, насыщенная программа и места, конечно, очень живописные. На детях положительно сказывается смена обстановки, они становятся более самостоятельными, происходит эмоциональная перезагрузка.

В ПЛАНАХ – СОБСТВЕННЫЙ ЛАГЕРЬ

Летняя оздоровительная кампания – одно из направлений социальной политики волгоградского металлургического гиганта, тем более соответствующую задачу поставил перед его руководством губернатор Андрей Бочаров. Сбавлять обороты на заводе не намерены, и каждый сотрудник может внести свои предложения по улучшению детского отдыха, досуга и в целом жизни коллектива. Так, на церемонии вручения путевок после диалога с родителями было решено повысить максимальный возраст детей для поездки в лагерь до 15 лет.

Сейчас на «Красном Октябре» готовят к воплощению амбициозный проект.

– Прорабатывается вопрос о том, чтобы у нас был свой детский лагерь, – рассказал исполнительный директор предприятия Александр Сиваков. – Он будет работать круглый год, на его базе будет все необходимое для отдыха, профилактических лечебных мероприятий, учебы и полноценного развития школьников.

.

Кроме того, активно идет реконструкция сквера, который находится перед центральной проходной завода. Уже к началу учебного года здесь появятся новая игровая площадка, спортивный комплекс для детей, лавочки и деревья. Бесспорно, это порадует жителей Краснооктябрьского района, особенно родителей.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ШКОЛЬНИКОВ НУЖНО И ОБЩЕСТВУ И РАБОТОДАТЕЛЮ

Последние семь лет металлургическое предприятие не принимало на временную работу старшеклассников, и вот в 2019 году традицию решили возродить. С просьбой трудоустроить детей к предприятию обратился городской Центр занятости населения. Дело в том, что многие школьники хотят подработать на каникулах. На «Красном Октябре» сразу пошли на встречу. Этим летом в рамках социальной программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на работу принято почти 60 человек. Это не только способствует занятости молодежи, сокращению детской преступности, но и помогает работодателю привлекать будущие кадры. Поработав на крупном, известном предприятия, школьники начинают интересоваться металлургией, многие говорят, что хотели бы работать здесь и в будущем.

.

Пока, правда, им доверено только благоустройство. Ребята следят за состоянием зеленых насаждений, занимаются уборкой и поливом, ухаживают за прилегающей к заводу территорией.

Как отметил директор по персоналу и социальным вопросам комбината Игорь Иванов, со всеми старшеклассниками подписаны трудовые договоры, соответствующие нормам Трудового кодекса: подростки в возрасте до 16 лет трудятся не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – до 35 часов. Также они прошли вводные инструктажи по охране труда и промышленной безопасности, получили спецодежду с логотипами предприятия.

Помимо этого, в 2019 году 25 студентов высших и средних учебных заведений прошли на металлургическом предприятии производственную практику. Это также позволяет находить достойные кадры, развить у будущих специалистов практические умения и подготовить их к реальной работе.

Как отмечают на заводе, внимание к социальным вопросам – наиболее плодотворная стратегия в любой сфере. Она позволяет сохранять коллектив, дает сотрудникам радость от работы, уверенность в завтрашнем дне и спокойствие за будущее детей. Именно поэтому на предприятии нет кадровой текучки, а сотрудники трудятся в полную силу, имея для этого и энергию и желание.

.

Автор: Евгения Зубова.

Реклама.