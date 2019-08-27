«Поколения будущего»: как готовят лидеров производства

Проект «Поколения будущего», который стартовал в этом году, направлен на подготовку лидеров. В рамках этой программы руководители Металлоинвеста и предприятий компании проводят встречи с кадровым активом - участниками программы «Институт Лидеров Производства», кадровым резервом ТОП-100/ТОП-500, перспективными сотрудниками административно-управленческого звена.

Встречи проходят на каждом из предприятий - Лебединском ГОКе, Михайловском ГОКе, ОЭМК и Уральской Стали. Участники делятся опытом, обсуждают стратегические цели и задачи Компании. Руководители подробно отвечают на все вопросы слушателей, а те передают полученную информацию в коллективы.

На днях одна из таких встреч прошла с кадровым активом Михайловского ГОКа.

По словам генерального директора Андрея Варичева, высокие показатели работы и налоговые отчисления Михайловского ГОКа способствовали тому, что бюджет Курской области стал впервые за несколько последних лет профицитным.

– Но торговые барьеры между государствами создают непростую ситуацию в отрасли, - добавил он.

Также свои презентации представили директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова, директор по финансам Алексей Воронов, исполняющий обязанности директора по экономике Антон Захаров.

- Мы должны учитывать потребности будущих поколений, сохранять экологию и культуру, способствовать социальному развитию общества, - акцентировала внимание Юлия Мазанова. – И именно социально-ответственный бизнес, являясь драйвером развития, способствует позитивным изменениям в обществе.

На встрече руководители наградили победителей Научно-технической конференции среди сотрудников горнорудного сегмента компании.

Следующий блок «Поколений будущего» на МГОКе будет посвящен инвестиционным проектам и программе трансформации бизнеса.