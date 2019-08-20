Российский союз промышленников и предпринимателей оценил отчет о развитии Металлоинвеста

Отчет отражает ключевые подходы Компании к управлению устойчивым развитием в контексте Целей устойчивого развития ООН – таково заключение Совета РСПП по нефинансовой отчетности. При подготовке Отчета были использованы признанные в международной и российской практике стандарты Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI). Это повышает сопоставимость информации с отчетами других компаний отрасли.

Как отметила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова, устойчивое развитие стало для компании основой стратегии долгосрочного лидерства:

– Успешное развитие возможно только через партнерство и создание разделенных ценностей. Нефинансовая отчетность помогает нам информировать все заинтересованные стороны о деятельности Компании и вовлекать их в совместную работу. Заверение отчетности РСПП помогает росту доверия к Компании, улучшению качества раскрытия информации и повышению прозрачности.

Экономическая свобода и ответственность; Партнерство в бизнесе; Права человека; Сохранение окружающей среды; Участие в развитии местных сообществ – все эти аспекты содержатся в документе. В Отчете учтены также рекомендации Совета по итогам общественного заверения предыдущего отчета за 2017 год. Также включены в него сведения об оценке результативности внешних социальных программ по расширенному кругу показателей, более масштабно раскрыта тема соблюдения прав человека, включены планы на следующий отчетный период по ключевым направлениям устойчивого развития.

Практика общественного заверения нефинансовых отчетов получает все большее развитие во всем мире. Общественное заверение нефинансовых отчетов – это инструмент независимого подтверждения раскрываемых компаниями сведений о том, как реализуются принципы ответственного ведения бизнеса.

В состав Совета входят представители РСПП, вузов, аудиторских компаний, рейтинговых агентств, консультанты, аналитики, независимые эксперты, специалисты в области корпоративного управления и устойчивого развития. Совет по нефинансовой отчетности с 2009 года провел процедуру общественного заверения 147 отчетов 42 компаний.

Металлоинвест публикует нефинансовую отчетность начиная с 2009 года. Отчет об устойчивом развитии за 2018 год пришел на смену Отчету о корпоративной социальной ответственности, который Компания публиковала в предыдущие годы.

В июле 2019 года Металлоинвест провел презентацию Отчета об устойчивом развитии «Лидерство в эпоху перемен». В мероприятии приняли участие руководители Компании, представители партнеров, клиентов и поставщиков, органов власти, финансового сообщества, дипломатических кругов, вузов, эксперты в области устойчивого развития из различных индустрий.