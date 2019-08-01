Выходные в Курске: концерт на Боевке, выставка картин и «кукол из чемодана»

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Посмотреть на «кукол из чемодана»

В Курском государственном музее археологии открылась выставка «Кукла из чемодана». Ее организаторы – музей археологии совместно с курским областным Домом народного творчества.

Выставку представила курянка, народный мастер России Ольга Жихор. Здесь гости могут увидеть обрядовые куклы, куклы-обереги и куклы для игры. Куклы выполнены не только Ольгой Петровной, но и ее учениками - Ангелиной Щербаковой и участницами клуба «Бирюльки», организованного на базе школа № 43 Курска.

Выставка «Кукла из чемодана» будет работать до 30 августа.

Концерт под открытым небом

На днях Губернаторский камерный оркестр под руководством дирижера Сергея Проскурина дал летний классический концерт в рамках проекта «Музыка для всех». Выступление, прошедшее в КГУ, собрало десятки ценителей классической музыки.

Концерт пройдет 3 августаФото: предоставлено пресс-службой

В программе летнего концерта прозвучали произведения Вольфганга Моцарта, Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Иоганна Баха, Винченцо Беллини, Джузеппе Верди и Эннио Мориконе. Наряду с традиционным исполнением, музыканты выступают с классикой в современном звучании.

За три месяца с момента создания Губернаторского камерного оркестра – это уже 15-й по счету концерт. Следующее выступление коллектива запланировано под открытым небом в парке «Боева дача» 3 августа. Не пропустите!

Выставка: Третий сезон

Два года подряд в летний сезон в выставочном зале Курской картинной галереи им. А.А. Дейнеки устраивались выставки с повторяющимся названием «Классика жанра». Цель предыдущих – дать представление о том, как должна выглядеть постоянная экспозиция художественного музея, включающая все разделы коллекции – преследует и нынешняя выставка «Третий сезон». Жители города и его гости могут познакомиться с тем, что можно считать «золотым фондом» собрания.

Живопись XVIII столетия представлена портретами, галантной сценой «Общество в парке» и картиной «Прощание» с не разгаданным до сих пор сюжетом и явно декоративным предназначением. Экспонируемые портреты прекрасно соединяют историю и повседневность: подросток в пудреном парике – император Пётр II, курский губернатор Аркадий Нелидов в бытность флигель-адьютантом императора Павла I, великая княжна Александра Павловна перед отъездом из России, ярославская дворянка Сукина, прелестную наружность которой сохранил портрет, а имя исчезло.

Жители города и его гости могут познакомиться с тем, что можно считать «золотым фондом» собранияФото: из открытых источников

Искусство XIX века представлено преимущественно тем, что создавалось в стенах Академии Художеств. Здесь учебные штудии натурщиков, пленерные этюды, программные эскизы А.А. Иванова, Н.Е. Ефимова, А.П. Боголюбова, С.Р. Растворовского, А.А. Киселева. Наряду с этим – очень подробный в характеристике персонажей и обстановки дома портрет семьи священника, написанный провинциальным живописцем. Анонимный жанр 1856 года «Веселое чаепитие» и «Славильщики» Л.И. Соломаткина характеризует интерес русской живописи середины – второй полвины XIX в. к сценам современной жизни. После длительного перерыва мы вновь показываем работы живописцев начала XX века «Портрет актрисы» М.М. Зайцева, «Цветы» А.А. Моргунова, «Гадальщицу» П.В. Кузнецова, «Пана» Ф.К. Константинова.

Европейское искусство XVII—XIХ ввеков – это картины немецкой, французской и итальянской школ. Помимо хорошо знакомых зрителю работ Ф. Нолетти, Х. Риберы, Х. Роде, выставляется ряд чрезвычайно интересных анонимных произведений, каждое из которых – загадка и возможность длинных и увлекательных экскурсов в историю искусства.