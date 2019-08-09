На Курской дуге собираются построить свинарники

В редакцию «Комсомолки» обратились жители села Ольховатка Поныровского района Курской области: «Мы все категорически против строительства свиноводческого комплекса «Мираторг» рядом с нашими домами. Во-первых, строительство незаконно. У руководителей агрохолдинга нет разрешительных документов на проведение строительных работ. Во-вторых, наше село расположено на героической легендарной земле, где каждый клочок полит коровью солдат в годы Великой Отечественной войны. Именно наше село стало эпиецнтром боев на Северном фасе Курской дуги. В-третьих, это экологическая проблема. Сейчас это самый острый вопрос для всей России. Но почему власть считает, что свинарники и их деятельность не наносят непоправимый вред окружающей природе, а ведь это именно так.

Просим Вашего содействия в информационном обеспечении нашего общественного движения по пресечению произвола и защиты памяти о ВОВ на территории нашего сельсовета».

Куряне с аналогичной просьбой о помощи обратились и в администрацию президента РФ Владимира Путина.

Из администрации Президента пока ответа не последовало. Но вот после того, как «КП» обратилась в администрацию Курской области с просьбой разобраться, дело, видимо, сдвинулось.

9 августа в администрации региона официально сообщили, что строительство свинокомплексов в Фатежском и Поныровском районе приостановлено:

«Сейчас там идут работы по консервации объектов».

В обладминистрации подтвердили, что строительство велось без разрешительной документации:

«Заявление о внесении изменений в генплан и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Верхнелюбажского сельского совета было подано ООО «Мираторг Курск» в апреле текущего года.

Также по итогам замечаний, вынесенных на собрании сельских депутатов, проект свинокомплекса будет дорабатываться в части снижения воздействия на окружающую среду: все накопители стоков должны быть накрыты пленкой, а сами стоки проходить предварительную сепарацию.

Собрание депутатов Фатежского района по рассмотрению этих изменений проекта строительства свинокомплекса состоится после 26 августа».

По площадке вблизи населенного пункта Становое местные власти сообщили следующее:

«Заявление о внесении изменений в генплан и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) было направлено компанией «Мираторг» в марте текущего года. Однако параллельно с внесением в генплан поселения площадки свинокомплекса, администрация Поныровского района выделила на карте территории особо охраняемую зону «Урочище «Большой курган» и истоки реки Свапы».

Для выделения этой охраняемой зоны нужно сводное заключение от администрации Курской области. После этого, ориентировочно в конце августа, на собрании депутатов района рассмотрят изменения в ПЗЗ и генплан.

Когда все необходимые документы будут получены, пройдут открытые общественные обсуждения — только тогда работы можно будет возобновлять».

По большому счету вопрос со строительством свинокомплексов на Курской дуге пока все же остается открытым. Его судьба будет решена после общественных обсуждений и в случае, если компания получит все разрешительные документы.

Остается вопрос, почему свинарники стали возводить без разрешительной документации и кто в этом виноват.