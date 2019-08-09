День строителя на МГОКе проходит в рабочем режиме

Профессиональный праздник – День строителя – в эти дни отмечают и на Михайловском ГОКе. В частности, торжества прошли в Управлении капитального строительства (УКС) Михайловского ГОКа, проектно-конструкторском центре и на дочернем предприятии – Центрметаллургремонт (ЦМР).

Однако работа строителей не прекращается ни на минуту.

Так, коллектив УКС продолжает развитие горно-капитальных работ, активно участвует в реализации инвестпроектов Металлоинвеста на МГОКе – идет модернизация обжиговых машин, строительство дробильно-конвейерного комплекса в карьере, где уже завершен монтаж 13 секции конвейера. Стрителями МГОка возведен также новый корпус для проведения физкультурных занятий и учебных тренировок спасателей пожарной части №15.

Залог успешной работы строителей комбината – постоянное освоение новых технологий. Например, новый тахеометр управления капитального строительства работает через спутниковую навигационную станцию. Это позволило ускорить процесс выноса осей и точек здания на поверхность.

Об особенностях работы строителей рассказывает начальник управления капитального строительства Игорь Серенко:

- Наши сотрудники нацелены на результат. Они приходят на работу, чтобы сделать ее профессионально и качественно. За историю Михайловского ГОКа с участием специалистов подразделения в эксплуатацию введены сотни объектов.

По словам главного инженера ЦМР Михаила Биленко, вскоре начнется монтаж очистных фильтров на силосы для хранения цемента и пылеуловителей на систему перекачки цемента. Ведь, как известно, экологическим аспектам, вопросам охраны труда и соблюдению техники безопасности в компании «Металлоинвест» уделяется особое внимание.