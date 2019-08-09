2019-08-09T12:56:12+03:00
Экономика

День строителя на МГОКе проходит в рабочем режиме

Подразделения комбината отмечают свой профессиональный праздник
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Залог успешной работы строителей комбината – постоянное освоение новых технологийЗалог успешной работы строителей комбината – постоянное освоение новых технологийФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Профессиональный праздник – День строителя – в эти дни отмечают и на Михайловском ГОКе. В частности, торжества прошли в Управлении капитального строительства (УКС) Михайловского ГОКа, проектно-конструкторском центре и на дочернем предприятии – Центрметаллургремонт (ЦМР).

Однако работа строителей не прекращается ни на минуту.

Так, коллектив УКС продолжает развитие горно-капитальных работ, активно участвует в реализации инвестпроектов Металлоинвеста на МГОКе – идет модернизация обжиговых машин, строительство дробильно-конвейерного комплекса в карьере, где уже завершен монтаж 13 секции конвейера. Стрителями МГОка возведен также новый корпус для проведения физкультурных занятий и учебных тренировок спасателей пожарной части №15.

Залог успешной работы строителей комбината – постоянное освоение новых технологий. Например, новый тахеометр управления капитального строительства работает через спутниковую навигационную станцию. Это позволило ускорить процесс выноса осей и точек здания на поверхность.

Об особенностях работы строителей рассказывает начальник управления капитального строительства Игорь Серенко:

- Наши сотрудники нацелены на результат. Они приходят на работу, чтобы сделать ее профессионально и качественно. За историю Михайловского ГОКа с участием специалистов подразделения в эксплуатацию введены сотни объектов.

По словам главного инженера ЦМР Михаила Биленко, вскоре начнется монтаж очистных фильтров на силосы для хранения цемента и пылеуловителей на систему перекачки цемента. Ведь, как известно, экологическим аспектам, вопросам охраны труда и соблюдению техники безопасности в компании «Металлоинвест» уделяется особое внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Курск обязали оформить в собственность землю под лесами
Прокуратура завела шесть дел против сотрудников курской мэрии
Курянина осудили за то, что он подарил ружье другу
Под Курском перевернулся «Кадиллак»
В Курске наводят санитарный порядок
БСМП Курска находится в предаварийном состоянии
В Курске открылось паллиативное отделение
В Курск приедет «Поезд Победы»
Из Курска стартовал автопробег памяти Героя России Сергея Костина
В Курске отметят День физкультурника
Под Курском утонул 34-летний мужчина
Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных и малонаселенных пунктах
В Курске на Верхней Луговой загорелся дом
В Курске Губернаторский оркестр выступит с талантливым детьми
Курский маршрут «Соловьиный край России» презентовали туроператорам
К 31 августа в многоэтажках Курской области заменят сто лифтов
Под Курском алкоголика лишили водительских прав
Предприятие, на запах от которого жаловались куряне, вынесут за город
Под Курском завели уголовное дело о мошенничестве при строительстве дороги
В Курской области ожидаются дожди с грозами
Сельские библиотеки Курской области получат в дар книги
Двое курян пострадали в экскурсионном автобусе, упавшем с обрыва под Новороссийском
Курская дзюдоистка завоевала "серебро" в Польше
В Курске инженера, по вине которого погибли рабочие, отправили в колонию
С 12 августа в Курске будут отключать свет
В Курской области пройдет патриотический велопробег
Курск посетил главный онколог
Под Курском сгорела квартира