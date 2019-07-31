2019-07-31T14:12:30+03:00
Общество

В Курске пройдет "Парад колясок"

Также курян приглашают принять участие в конкурсах "Семейный автомобиль" и "Папа-старты"
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске проходит немало мероприятий для семейВ Курске проходит немало мероприятий для семейФото: Светлана ВОЛКОВА
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31 августа в 12.00 на Красной площади Курска в шестой раз пройдут городские соревнования семейных экипажей «Папа-старты».

«Папа-старты» - познавательно-развлекательный проект, в рамках которого семейные экипажи будут перемещаться на автомобилях по городу по индивидуальному маршруту. Прежде чем попасть на этапы, командам предстоит разгадывать головоломки, демонстрировать свои физические навыки, смекалку и творческий подход при выполнении заданий. Победителем станет семейная команда-экипаж, прошедшая все этапы без исключения и показавшая на каждом этапе наилучший результат.

Организаторы также приглашают семьи с детьми принять участие в конкурсах «Парад колясок» и «Семейный автомобиль».

«Парад колясок» проводится по номинациям:

- конкурс закрытых колясок с кузовом (для детей от рождения до одного года);

- конкурс открытых колясок с кузовом (для детей от 7 месяцев до трех лет).

В конкурсе принимают участие родители с детьми в возрасте до трех лет. Нахождение ребенка в коляске обязательно. За пару минут участники должны представить - в стихотворной, музыкальной, театральной форме - творческую презентацию коляски или модели автомобиля.

Тема конкурса «Семейный автомобиль»: «Сказочное транспортное средство» (для семей с детьми в возрасте от семи до 15 лет). В конкурсе участвуют модели семейных автомобилей размером 120х70 см (ретро-автомобиль; спортивный автомобиль; машина будущего), самостоятельно изготовленных из гофрокартона. "Автомобили" нужно будет "надеть" на участников. Участники конкурса «Семейный автомобиль» соревнуются в прохождении полосы препятствий.

Заявки на участие в конкурсах принимаются до 25 августа 2019 года в МБУ «Городской центр социальных программ «Спектр» по адресу: г. Курск, ул. Сторожевая, 6. тел/факс 52-09-39, по электронной почте: spektr-kursk@inbox.ru.

Дополнительная информация - на официальной странице МБУ ГЦСП «Спектр» ВКонтакте: vk.com/spektr_kursk.

ИСТОЧНИК KP.RU

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