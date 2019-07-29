В Курске ребенок ехал за рулем такси: возбуждено административное дело

В УМВД России по Курской области возбудили административное расследование после опубликования в соцсетях видеоролика, где за рулем автомобиля вместе с водителем находится ребенок. Автомобиль передвигается в Курске по одной из улиц с интенсивным движением. При изучении записи данного видео по предварительной информации, в действиях водителя имеются признаки административных правонарушений: передача управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления транспортного средства. Водителю может грозить наказание в виде штрафа 30 000 рублей. Также нарушение правил перевозки детей наказывается штрафом в размере 3000 рублей, сообщили в УМВД региона.

Кроме этого, решается вопрос о привлечении родителей, либо законных представителей ребенка к ответственности за ненадлежащее исполнении обязанностей по защите прав ребенка на его безопасность, так как имелись риски угрозы жизни и здоровью ребенка. После этого будут рассматриваться вопрос о постановке родителей на профилактический учет, уточнили в ведомстве.

Ранее на одном из курских пабликов в интернет появилось видео, на котором мальчик сидит на коленях водителя за рулем. На машине марки "КИА" - логотип такси Яндекс. Видео сняли на площади Перекальского в центре Курска. Опубликованное видео вызвало волну обсуждений в интернет. Мнения разделились. Одни считают, что после публикации видео таксист может потерять работу, и защищают водителя. Другие требуют наказания для таксиста, который нарушил правила дорожного движения по их мнению.