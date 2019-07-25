«Лидерство в эпоху перемен»: все об устойчивом развитии

Компания «Металлоинвест» представила здесь Отчет «Лидерство в эпоху перемен». Для гостей также провели экскурсию по выставке «Щукин. Биография коллекции».

В мероприятии приняли участие руководители Компании, представители партнеров, финансового сообщества, дипломатических кругов, вузов, эксперты в области устойчивого развития из различных индустрий, а также чиновники.

Первый заместитель генерального директора – коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев отметил, что Компания «вкладывается в регионы присутствия», чтобы ее работники и все жители имели доступ к качественному образованию, медицине и культуре:

- Мы поддерживаем проекты в области культуры, спорта и образования по всей России.

О работе Компании в сфере охраны и улучшения условий труда, рационального использования ресурсов рассказал Первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров:

- Производство – это, прежде всего, люди, наши сотрудники, благодаря которым Компания добивается прекрасных результатов. Мы постоянно работаем над улучшением условий на рабочих местах, инвестируем в охрану труда, развитие и обновление производственных мощностей, благоустройство территории предприятий.

Компания создает особую корпоративную культуру, в которой сотрудники сами заинтересованы в постоянном развитии своих навыков и получении новых знаний. Так, в 2019 году стартовал новый проект «Поколения будущего». Задача программы – растить лидеров перемен, сохраняя лучшие традиции Компании.

Вместе с тем реализуется программа постоянного привлечения новых кадров. «Тесная взаимосвязь с региональными сообществами, совместное планирование и реализация проектов делают жизнь в наших городах комфортнее, ярче и счастливее», - уверена директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова.

Было отмечено, что в 2018 году Металлоинвест получил независимую оценку достижений в сфере устойчивого развития – рейтинг «Серебряного» уровня от международной компании EcoVadis. А в апреле 2019 года одним из первых в России заключил соглашение о «зеленом» финансировании с ING на сумму до 100 млн долларов.

Ключевой приоритет компании - безопасность, здоровье и профессиональное развитие сотрудников, было отмечено на встрече. Цель – достижение нулевого травматизма на производстве. В 2018 году инвестиции в охрану труда и производственной безопасности увеличились на 3% и составили свыше 1,5 млрд рублей.

Железорудное сырье Металлоинвеста позволяет металлургам всего мира сокращать потребление энергии и снижать количество выбросов при выплавке стали.

Компания также уделяет большое внимание экологичности производства. В 2018 году Металлоинвест инвестировал 7,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, установку новейших фильтров и систем очистки отходящих газов и воды, рекультивацию земель и другие природоохранные мероприятия.

Инвестиции в устойчивое развитие регионов присутствия в 2018 году составили 5,3 млрд рублей.

Компания публикует нефинансовую отчетность с 2009 года. В этом году на смену Отчету о корпоративной социальной ответственности пришел Отчет об устойчивом развитии. Это отражает глубинные изменения в философии компании: устойчивое развитие становится основной бизнес-стратегии.

Отчет об устойчивом развитии Металлоинвеста готовится на основе международных стандартов Global Reporting Initiative (GRI) и ISO:26000 и с учетом лучших международных практик. Он проходит процедуру независимой аудиторской верификации и общественного заверения.

В этом году Отчет об устойчивом развитии впервые опубликован одновременно с Годовым отчетом. Оба документа содержат кросс-ссылки, отражающие взаимосвязь и взаимодополняющую роль Годового отчета и Отчета об устойчивом развитии, отметили спикеры встречи.