2019-07-30T15:09:08+03:00
Политика

Завершилась регистрация кандидатов на выборах губернатора Курской области

Агитировать за себя претенденты на пост начнут 10 августа
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянам предстоит прийти на избирательные участки 8 сентябряКурянам предстоит прийти на избирательные участки 8 сентябряФото: Светлана ВОЛКОВА
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Все пять кандидатов, выдвинутых на должность губернатора Курской области, прошли этап регистрации и продолжают участие в избирательной кампании, сообщили в облизбиркоме.

На должность главы региона по итогам регистрации претендуют:

Владимир Фирсов, выдвинут КУРСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Уполномоченный по правам человека в Курской области;

Роман Старовойт, выдвинут Курским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области;

Татьяна Черникова, выдвинута Региональным отделением в Курской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые», директор ООО «Тренд»;

Николай Карцев, выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Курской области, заместитель директора Общественной Организации «Железногорский Центр по правам человека»;

Владимир Федоров, выдвинут Курским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, заместитель председателя постоянного комитета Курской областной Думы по аграрной политике, природопользованию и экологии.

Как поясняет Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, важное условие для регистрации кандидатам необходимо было собрать как минимум 214 и как максимум 224 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на прямых выборах глав муниципалитетов.

Рабочая группа Облизбиркома проверила порядок сбора подписей и достоверность сведений о депутатах и главах, которые содержатся в листах поддержки кандидатов. Все участники избирательной кампании прошли «муниципальный фильтр». По результатам проверок Избирательная комиссия Курской области приняла решения о регистрации кандидатов.

Следующий этап избирательной кампании стартует 10 августа предвыборная агитация в средствах массовой информации. О своих намерениях размещать агитационные материалы кандидатов в Избирательную комиссию Курской области заявило 81 СМИ.

Выборы Губернатора Курской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. Правом голоса обладают свыше 920 тысяч избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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