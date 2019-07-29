На должность губернатора Курской области претендует пять кандидатов

Виталий Мутко - Владимиру Путину: "Как моя судьба?" - спрашивают у нас люди. И мы теперь знаем, что им сказать

Вице-премьер, который отвечает за помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области, доложил президенту, как там после его разноса работают власти