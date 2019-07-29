На должность губернатора Курской области претендует пять кандидатов
Продолжается второй этап избирательной кампании по выборам главы региона регистрация кандидатов. В выборах принимают участие пять кандидатов от пяти политических партий.
27 июля Избирательная комиссия Курской области приняла решения о регистрации двух кандидатов на должность Губернатора Курской области:
Владимира Фирсова, кандидата Курского регионального отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Уполномоченного по правам человека в Курской области;
Татьяны Черниковой, кандидата Регионального отделения в Курской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые», директора ООО «Тренд».
Как сообщает Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, представленные для выдвижения и регистрации кандидатов документы соответствуют требованиям избирательного законодательства.
В листах поддержки кандидата Владимира Фирсова - 224 подписи депутатов муниципальных образований. В листах поддержки кандидата Татьяны Черниковой также 224 подписи депутатов муниципальных образований.
По результатам проверок все подписи «муниципального фильтра» признаны действительными и зачтены в поддержку кандидатов.
Ранее 19 июля Облизбирком зарегистрировал кандидата на должность Губернатора Курской области Романа Старовойта, выдвинутого Курским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», временно исполняющего обязанности Губернатора Курской области.
На рассмотрении в Избирательной комиссии Курской области находятся документы еще двух кандидатов:
Николая Карцева, кандидата Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Курской области, заместителя директора Общественной Организации «Железногорский Центр по правам человека»,
Владимира Федорова, кандидата Курского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, заместителя председателя постоянного комитета Курской областной Думы по аграрной политике, природопользованию и экологии.
Период регистрации кандидатов завершится не позднее 31 июля.
Выборы Губернатора Курской области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года, сообщили в избиркоме.
ИСТОЧНИК KP.RU