2019-07-26T13:26:31+03:00
Происшествия

Двойное убиство под Курском и нападение на ветерана Великой Отечественной

90-летняя женщина чудом выжила, в ее родные погибли
Ольга ДАНИЛОВА
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Жестокое убийство рассмотрит областной судЖестокое убийство рассмотрит областной судФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курский СК передал в суд уголовное дело против 25-летнего жителя села Шустово Конышевского района. Его обвиняют по нескольким статьям - ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшим), п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем) ч. 3. ст. 30, п. п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия в гости к матери на автомобиле из Ленинградской области приехала ее 67-летняя дочь со своим 71-летним супругом. Увидев состоятельных гостей своей 90-летней односельчанки, мужчина решил совершить разбойное нападение, рассказали в СК. Вооружившись травматическим пистолетом и ножом, он ночью 22 июля 2018 года забрался в дом, где расстрелял из травматики всех присутствующих, после чего добил их ножом, целясь в туловище и шею.

От полученных тяжких телесных повреждений пожилые супруги скончались, а 90-летняя хозяйка дома потеряла сознание. Курянин стал искать в доме ценные вещи, обнаружил пластиковую карту на имя погибшей женщины и ключи от автомобиля. На этом авто он и скрылся с места преступления. Убитую пару и пожилую хозяйку дома, которая была в тяжелом состоянии, на следующее утро обнаружили соседи. К тому моменту выжившая женщина пришла в сознание.

Соседи вызвали бригаду «Скорой помощи», медики доставили пенсионерку в больницу, где ей оказали помощь. А обвиняемый на автомобиле жертв тем временем направился в Суджанский район, где на заболоченном участке местности вблизи села Киреевки бросил транспорт. Предварительно он забрал находившееся в автомобиле имущество, принадлежащее погибшему, общей стоимостью более 12 тысяч рублей. Затем он на попутках выехал из Курской области и был задержан оперативными сотрудниками полиции в Ростовской области.

Подозреваемый уже имел до этого проблемы с законом - в мае прошлого года его задержали пьяным за рулем, хотя до этого его уже штрафовали за подобное правонарушение.

А летом 2017 года он украл из мастерской одного из крестьянско-фермерских хозяйств, расположенной в деревне Кашара Конышевского района, детали сельскохозяйственной техники: две помпы от комбайна «Дон» и две помпы от трактора «МТЗ».

Уголовное дело против курянина рассмотрит областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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