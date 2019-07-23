2019-07-23T12:34:47+03:00
Происшествия

Чиновники отрицают случай массового отравления собак под Курском

Трупы животных в апреле нашли на территории садоводческого общества
Ольга ДАНИЛОВА
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Трупы дворняг находят в ЖелезногорскеТрупы дворняг находят в ЖелезногорскеФото: из открытых источников
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Массовое истребление собак в Железногорске Курской области не зафиксировано, сообщили в администрации региона.

По вопросу обращения в связи с обнаружением трупов животных Администрация города Железногорска ответила следующее.

В апреле 2019 года был зафиксирован факт обнаружения трупов нескольких животных в районе садоводческого общества «Городские сады», 18 июля - на улице Горняков в районе дома № 27 нашли труп одной собаки.

Сейчас фактов обнаружения трупов животных в Железногорске не зафиксировано. Обращения от граждан по поводу массового истребления бездомных животных, в том числе, подтвержденные фото и видеоматериалами, в Администрацию города Железногорска не поступали.

Отлов бездомных животных в Железногорске идет за счет средств субсидии, предоставленной из областного бюджета. Управление ветеринарии Курской области подтвердило факт финансирования.

- Администрация Железногорска дважды размещала извещение и аукционную документацию о проведении электронного аукциона на сайте Единой электронной торговой площадки на право заключения муниципального контракта при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Железногорска Курской области, - сообщили в администрации региона.

Выяснилось, что по окончании срока подачи заявок - 6 мая и 17 июля 2019 года - на участие в электронном аукционе не подана ни одна заявка.

Сейчас в соответствии с требованиями федерального законодательства Администрация Железногорска ведет повторную процедуру проведения электронного аукциона. В дальнейшем планируется заключить муниципальный контракт по отлову бездомных животных в Железногорске Курской области, уточнили в адимнистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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