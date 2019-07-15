В Курске под открытым небом открылся 4G-кинотеатр

В курском парке «Боева дача» открылся уникальный проект - 4G-кинотеатр под открытым небом. Куряне и гости города смогут увидеть более сорока популярных фильмов самых разных жанров. Любимые комедии, боевики, триллеры, мелодрамы транслируются в онлайн-режиме на высокой скорости 4G. Не забыли и о маленьких зрителях. Специально для ребят компания Tele2 подготовила насыщенную программу мультфильмов. И все это абсолютно бесплатно.

Новинками проката и давно полюбившимися кинолентами зрители наслаждаются в весьма комфортных условиях. Площадка летнего кинотеатра оборудована мягкими сидениями, пуфами и шезлонгами. Удобно расположившись на них, можно посмотреть до четырех киносеансов в день и убедиться в качестве мобильного 4G-интернета.

— Бронировать места заранее не нужно. Любой желающий может прийти в часы работы кинотеатра и с удовольствием посмотреть киноленты, которые ему интересны, совершенно бесплатно, - подчеркнул коммерческий директор курского филиала Tele2 Максим Мартынов.

.

Летний кинотеатр вмещает до ста человек. При этом мобильный оператор, следуя своим лучшим традициям, предусмотрел буквально все. От дождя зрители могут укрыться под большим шатром, а в случае прохладной погоды – под теплыми пледами.

— Мы заботимся о том, чтобы все зрители кинотеатра были окружены комфортом и вниманием со стороны компании, - отметил Максим Мартынов.

Большой экран высокого разрешения, объемный звук, уютная домашняя обстановка. А для полного погружения в атмосферу кинозала абонентам Tele2 выдается бесплатный попкорн. В рамках программы лояльности «Больше» можно воспользоваться и другими приятными бонусами, например, приобрести вкусные напитки с хорошими скидками или заказать по промокоду ароматную пиццу от партнеров оператора.

.

Компания не обделяет вниманием и своих потенциальных клиентов. Прямо на площадке сотрудники Tele2 рассказывают об услугах компании, о новых продуктах и тарифах. Кстати, сейчас всего за 230 рублей можно получить хорошее наполнение – 26 ГБ, 500 минут на номера России и безлимитные звонки внутри сети – в рамках тарифа «Мой онлайн+». Для будущих абонентов оператор также подготовил много приятных бонусов при подключении.

Кинозал под открытым небом, который является отличной заменой душным закрытым залам или обычному домашнему просмотру, пришелся по вкусу курянам. Многие возвращаются сюда, но уже с семьями или в компании друзей.

— Я увидела в интернете объявление, и мы пришли с мамой посмотреть, - поделилась впечатлениями Наталья. — Идея нам очень понравилась, все отлично организовано, а самое приятное, что кинотеатр работает под открытым небом, на свежем воздухе. Конечно же, мы придем сюда еще, и не раз.

— Отличная задумка, удачный проект, звук хороший и обстановка приятная. Внуку и мне очень понравилось, - говорит Ирина Минакова. — Вокруг красивый зеленый парк и фильм мы посмотрели очень душевный. Обязательно придем еще.

Летний кинотеатр работает c 11 по 21 июля 2019 года с 14:00 до 22:30 по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в будние дни с 16:00 до 22:30. Располагается он на центральной развилке в парке «Боева дача». Популярность кинотеатра растет, поэтому лучше приходить заранее.

Ознакомиться с репертуаром можно на афише при входе в кинотеатр и на специальных буклетах, а также на сайте https://kino.tele2.ru/kursk.

.

- Tele2 поддерживает увлечения и стиль жизни своих абонентов. Мы уже не первый раз запускаем летние онлайн-кинотеатры под открытым небом, поскольку подобный формат очень полюбился киноманам всех возрастов. Мы стремимся как можно чаще радовать горожан и подарить им не только комфортную площадку и хорошее кино, но и как можно больше приятных бонусов. Приглашаем курян в наш 4G-кинотеатр за яркими впечатлениями и позитивными эмоциями, - подчеркнул Сергей Чекунов, директор курского филиала Tele2.