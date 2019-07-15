2019-07-15T09:35:14+03:00
Общество

В Курске реконструируют очистные

На работы выделят 2 млрд 300 млн рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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На данный момент ситуация на очистных стабилизированаНа данный момент ситуация на очистных стабилизирована
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«КП» рассказывала ранее о неприятном запахе сероводорода, возникающем в разных частях Курска. Сообщения поступали от жителей проспекта Клыкова, Энтузиастов, улиц Косухина, Пионеров, Льва Толстого, Добролюбова, Челюскинцев, Димитрова, из жилых районов Северный и КЗТЗ.

Экстренно созданная комиссия из заместителей губернатора, представителей регионального и городского комитетов ЖКХ и ТЭК, а также сотрудников департамента экологии и управления Роспотребнадзора изучила территорию и акваторию городских очистных сооружений и пришла к выводу, что источник неприятного запаха находится именно здесь.

Из-за массового сброса химических веществ сразу с нескольких предприятий погиб активный ил, необходимый для очистки сточных вод. По городу не только распространился ужасный запах канализации, но и в Сейме погибла рыба.

На данный момент ситуация на очистных стабилизирована. В этом убедился Роман Старовойт лично, посетив проблемный объект. В аэротенках выращен новый ил. Он еще набирает необходимую массу, но уже сейчас содержание кислорода приближено к норме и вода поступающая в реку Сейм соответствует химическим критериям.

Работа по выявлению нарушителей экологического законодательства продолжается. Уже установлено 43 предприятия, которые сбрасывали отходы производства в городскую систему канализации с превышением допустимых норм загрязнения.

В ближайшее время начнется реконструкция очистных сооружений Курска, на которую запланировано 2 млрд 300 млн рублей. Из них порядка 430 млн рублей освоят в этом году. В первую очередь закупят оборудование и начнут строительство цеха механического сушения отработанного ила. Пока он сушится естественным путем на полях фильтрации, что вызывает неприятный запах.

После модернизации городских очистных планируется начать расчистку рек Сейм и Тускарь. Водолазы исследовали дно - только в районе очистных накопилось порядка 150 тысяч кубометров ила. Получить средства на эти цели возможно из федерального бюджета. Роман Старовойт поручил руководству города уже сейчас начать разработку всей необходимой проектной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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