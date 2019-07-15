В Курске реконструируют очистные

«КП» рассказывала ранее о неприятном запахе сероводорода, возникающем в разных частях Курска. Сообщения поступали от жителей проспекта Клыкова, Энтузиастов, улиц Косухина, Пионеров, Льва Толстого, Добролюбова, Челюскинцев, Димитрова, из жилых районов Северный и КЗТЗ.

Экстренно созданная комиссия из заместителей губернатора, представителей регионального и городского комитетов ЖКХ и ТЭК, а также сотрудников департамента экологии и управления Роспотребнадзора изучила территорию и акваторию городских очистных сооружений и пришла к выводу, что источник неприятного запаха находится именно здесь.

Из-за массового сброса химических веществ сразу с нескольких предприятий погиб активный ил, необходимый для очистки сточных вод. По городу не только распространился ужасный запах канализации, но и в Сейме погибла рыба.

На данный момент ситуация на очистных стабилизирована. В этом убедился Роман Старовойт лично, посетив проблемный объект. В аэротенках выращен новый ил. Он еще набирает необходимую массу, но уже сейчас содержание кислорода приближено к норме и вода поступающая в реку Сейм соответствует химическим критериям.

Работа по выявлению нарушителей экологического законодательства продолжается. Уже установлено 43 предприятия, которые сбрасывали отходы производства в городскую систему канализации с превышением допустимых норм загрязнения.

В ближайшее время начнется реконструкция очистных сооружений Курска, на которую запланировано 2 млрд 300 млн рублей. Из них порядка 430 млн рублей освоят в этом году. В первую очередь закупят оборудование и начнут строительство цеха механического сушения отработанного ила. Пока он сушится естественным путем на полях фильтрации, что вызывает неприятный запах.

После модернизации городских очистных планируется начать расчистку рек Сейм и Тускарь. Водолазы исследовали дно - только в районе очистных накопилось порядка 150 тысяч кубометров ила. Получить средства на эти цели возможно из федерального бюджета. Роман Старовойт поручил руководству города уже сейчас начать разработку всей необходимой проектной документации.