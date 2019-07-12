В Курске на СЭФ-2019 обсудили «Цифровую экономику для людей»

26-27 июня 2019 года в городе Курск состоялся VIII Среднерусский экономический форум в новом двухдневном формате. В его работе приняло участие более 2500 человек, представляющие Центральный, Северо-Западный, Южный и Поволжский Федеральные округа и страны зарубежья.

Тема форума – «Цифровой регион» в этом году была сфокусирована на главном вопросе, - что даст цифровая экономика для людей, какие приоритеты необходимо выстроить, чтобы за счёт передовых преобразований улучшилась жизнь населения.

В рамках СЭФ-2019 состоялся диалог с врио Губернатора Курской области Романом Старовойтом, который начался с вопроса о социально-экономическом развитии региона.

В качестве основной задачи Роман Старовойт обозначил повышение качества жизни, отметив, что именно на это нацелен прошлогодний майский указ Президента, содержащий 12 направлений развития. Область работает по всем направлениям. С этой целью администрация провела ряд стратегических сессий с привлечением российских и международных консультантов, общественных организаций, активных граждан. Были выделены пять направлений, в рамках которых созданы мастерские проектов: конкурентоспособная и диверсифицированная экономика, образование и таланты, здравоохранение и здоровьесбережение, комфортная городская среда и безопасные качественные дороги. По итогам работы было сформировано 964 проблемных поля, 150 идей. После детальной проработки и профессиональной экспертизы оставлено 95 проектов для общественных слушаний, 62 проекта были представлены для дальнейшей проработки в рамках мастерских, 51 проект отобран к реализации.

Роман Старовойт подчеркнул, что администрация области поставила перед собой цель попасть к 2025 году в десятку лучших регионов страны по удовлетворенности в ежегодном опросном рейтинге Фонда «Общественное мнение».

На СЭФ-2019 Курская область заключила ряд соглашений о сотрудничестве с помощью электронно-цифровой подписи.

Врио губернатора Роман Старовойт подписал соглашения о намерении реализации комплекса мероприятий на территории Курской области с ПАО «Ростелеком» и ПАО «Вымпелком», а также соглашение с ГК КЭАЗ о сотрудничестве в рамках реализации концепции по восстановлению историко-культурного облика центральной части города Курск.

Внимание участников форума привлекло соглашение о реализации проекта строительства крупнейшего в округе распределительного центра стоимостью 1,7 млрд рублей. Завершение проекта намечено на первый квартал 2021 года. Центр будет располагаться в курском индустриальном парке «Юбилейный», вблизи федеральной трассы. Планируемый объем налоговых поступлений в бюджет региона за первые пять лет превысит 224 млн рублей.

Также Агентством по привлечению инвестиций Курской области были подписаны договора сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна» строительства 2-ой очереди многофункционального медицинского центра «Медассист» стоимостью 400 млн. руб и создания медицинской диагностической лаборатории «МедиЛаб» (70 млн. руб).

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Артур Ниязметов подчеркнул важность подписанных соглашений на форуме и, в целом, вопроса привлечения инвестиций в региональные экономики. Он отметил, что Курская область по доле инвестиций в основной капитал в ВРП стоит на первом месте среди 18 регионов ЦФО с показателем 28,8%.

Пленарное заседание Форума было открыто с приветственных обращений от лица председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.

Заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов, принявший активное участие в формировании повестки СЭФ-2019, также направил приветствие в адрес участников, в котором подчеркнул, что в эти два дня в Курске решаются вопросы федерального значения. «Объединить разные регионы нашей страны в поиске и определении общих векторов развития, в том, каким образом продуктивно вписаться в федеральную и мировую тематику – это важный процесс», - говорится в приветствии.

В ходе Пленарного заседания Роман Старовойт представил задачи цифровых преобразований на региональном уровне, в том числе в государственном управлении, промышленности, АПК, здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, уделив особое внимание открывающимся возможностям для малого и среднего бизнеса. Врио губернатора подчеркнул, что именно средний и малый бизнес в ходе реализации национальных проектов должен получить импульс для роста. Национальным проектом предусмотрено создание на территории региона Центра «Мой бизнес», где в режиме «одного окна» будут действовать организации инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Роман Старовойт отметил, что государство было и остается главным потребителем цифровых технологий. При этом важно, чтобы трансформация системы государственного управления способствовала повышению открытости власти, отказу от бумажной волокиты, развитию российских производителей компьютерного оборудования и ПО, переходу на отечественные технологии.

Артур Ниязметов обратил внимание, что цифровизация не является самоцелью, но является инструментом для достижения намеченных целей, оставляя главную роль человеку. Работа по формированию Народной стратегии развития Курской области до 2025 года наглядно подтверждает этот тезис. Именно благодаря цифровым технологиям стало возможным вовлечь в процесс подготовки стратегии общественные организации и активные слои населения. При этом именно люди, но не машина, принимали решения выбора лучших предложений и проектов.

Генеральный директор Центра перспективных управленческих решений Мария Шклярук рассказала о тех ошибках, которые совершаются в регионах при выполнении нацпроекта «Цифровая экономика». Более 1000 специалистов из разных субъектов Федерации прошли обучение в центре, и становится очевидным, что цифровая экономика и цифровая трансформация – это задача всех органов исполнительной власти, а не только профильного министерства или ведомства. Генеральный директор ХК «Металлоинвест» Андрей Варичев поддержал мнение Марии Шклярук, что успех цифровых преобразований во многом зависит от организационной культуры, которая должна задаваться сверху руководством региона или бизнеса.

Отвечая на вопрос, что дает городам России участие в пилотной программе «Умный город», директор по цифровизации Корпорации «Росатом» Екатерина Солнцева подтвердила основной тезис форума, что любые цифровые предобразования должны улучшать качество жизни в этих городах. При этом участники форума в рамках общего опроса через мобильное приложение фактически единогласно отметили, что любые инвестиции в цифровые платформы уместны после того, как в городах решены первоочередные задачи, обеспечивающие приемлемый уровень жизни. Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский полностью согласился с мнением участников форума. Одновременно он убеждён, что Россия продвинутая страна. 77% населения имеют доступ в Интернет. Ни в одной другой стране нет такой развитой системы волоконно-оптических линий. По его мнению, необходимо выравнивать уровень цифровизации регионов и муниципальных образований, и национальный проект будет этому способствовать.

Именно этим вопросам было посвящено совещание под руководством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова, которое завершило работу форума. В ходе дискуссии обсудили переход региона на цифровое эфирное телевидение, подключение к высокоскоростному интернету социально значимых объектов региона, обеспечение стабильной и бесперебойной сотовой связи на автомобильных дорогах.

«Федеральное правительство выделяет 1,3 млрд руб. на то, чтобы подключить к интернету 1,5 тысячи социально значимых объектов», — сообщил Константин Носков.

В пилотном режиме в Курске опробуют еще один проект, о реализации которого договорились в рамках совещания. В области создадут региональный портал госуслуг в связке с Единым порталом государственных услуг.

По итогам визита в регион Константин Носков достаточно высоко оценил уровень цифрового развития Курской области.