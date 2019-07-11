Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Планирую перейти на обслуживание в Ваш банк. Есть ли какие-то преференции для юридических лиц в такой ситуации?

- Да, конечно. Мы уделяем большое внимание работе с новыми клиентами, делая переход на обслуживание в Банк максимально комфортным для клиента. В частности, новым клиентам мы готовы предложить бесплатное открытие расчетного счета и бесплатное обслуживание в течение 3-х первых месяцев. А для клиентов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, Банк бесплатно откроет рублевый и валютные счета, а также предоставит 4 месяца бесплатного обслуживания. Также на сегодняшний день, для компаний кредитующихся в сторонних банках, действуют программы рефинансирования от 9 % годовых.

- Рефинансирование потребительского кредита в банке «Открытие»: какие аргументы «за»?

- Сейчас в банке действует предложение: «9,9% в первый год для всех»! При одобрении кредита гарантирована беспрецедентная ставка на 1й год. Данный продукт позволит нашим клиентам объединить до 10 кредитов в один на сумму до 5000000 рублей, а при рефинансировании автокредита, вывести автомобиль из-под залога. С учетом снижения процентной ставки, платеж и переплата становится значительно меньше. Кроме того, при необходимости, клиент может получить дополнительную сумму на руки.

- Осуществляет ли банк консультирование бизнесменов? Например, в юридических вопросах, в деле сбора документов для налоговой?

- Банк оказывает поддержку не только по вопросам бизнеса, но еще и помогает начать собственное дело. Даже если клиент никогда не регистрировал бизнес, у него не возникнет проблем. На сайте банка можно оставить заявку на регистрацию юридического лица, а документы будут получены из ФНС в электронном виде.

- Какие виды депозитов на сегодня самые выгодные?

- Банк «Открытие» имеет широкую линейку предложений для размещения денежных средств. Каждому клиенту мы подбираем индивидуальное решение исходя из его потребностей. Наиболее востребованными и привлекательными, на сегодняшний день, являются срочные вклады, со ставкой до 7,5 % годовых и комфортным сроком размещения от 91 до 730 дней, также накопительные счета, которые позволяют свободно управлять своими деньгами и получать 7 % годовых каждый месяц. Наши вклады можно открыть как в офисе банка, так и в мобильном/интернет банке.

- Впечатлил новый офис банка в Тамбове. Скажите, а в нашей области сколько таких, и планируется ли их открытие в районных центрах?

- В настоящее время в Курской области функционируют 6 офисов, в том числе и в двух районных центрах: Железногорске и Курчатове. Текущая сеть офисов Банка ввиду тенденции по цифровизации банковских услуг способна в полном объёме обеспечить потребности жителей Курской области. Тем не менее, перед нами стоит задача по открытию офисов нового формата, ведь одним из приоритетов нашей работы является создание максимально комфортных условий для обслуживания клиентов Банка.

- Расскажите подробнее об эскроу-счетах: чем они выгодны для рядового населения?

- Фактически эскроу-счет – это счет, на который покупатель жилья кладет свои деньги, и которые застройщик не имеет права использовать, как это было при договоре о долевом строительстве ранее. Денежные средства блокируются на данном счёте до момента исполнений условий договора, то есть до момента сдачи жилья в эксплуатацию. Застройщик может получить деньги только в обмен на ключи от готовой квартиры. Механизм эскроу-счетов способен защитить дольщиков от неблагонадежных застройщиков, так как средства последние получат только в случае, если в полной мере исполнят свои обязательства.