«Голубая Нива» за технологии будущего

Однако, чтобы заниматься рыбоводством в России, нужно учитывать множество нюансов. О некоторых из них, в преддверии профессионального праздника «Дня рыбака», рассказал генеральный директор ЗАО «Голубая Нива», заслуженный работник рыбного хозяйства РФ Николай Васильевич Плигунов.

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Ставка на карпа и другие виды рыбы

Расположенный в деревне Старый Бузец Железногорского района Курской области рыбопитомник ЗАО «Голубая Нива» Николай Васильевич возглавляет уже тридцать пять лет. До этого десять лет руководил одним из крупнейших животноводческих предприятий региона. Сам родом он из здешних мест, живописной Михайловки, поэтому и болеет всей душой за хозяйство.

В состав ЗАО «Голубая Нива» входит 66 прудов. Хозяйство, основная деятельность которого разведение и выращивание рыбопосадочного материала, широко известно прежде всего как карповое, но также здесь выращивают белого амура, толстолобика, карася, сома, судака, щуку и т.д.

- Сегодня мы производим 150 тонн рыбопосадочного материала и 50 тонн товарной рыбы, которую реализуем населению, - уточняет генеральный директор.- Но в наших планах производить больше качественной, экологически чистой продукции, доступной по цене для покупателей, как в былые времена, более 300 тонн. Недавно начали выращивать щуку. Уже в этом году есть хорошие показатели.

- Для рыбоводства наш регион благодатный — подходящий климат, достаточное количество водоемов - где-то 4,5- 5 тысяч га, что открывает большие возможности. –продолжает Николай Васильевич.- До начала девяностых только от Курской области поступало на реализацию 3800 тонн рыбы, а затем по всей стране дела в отрасли пошли на спад. И этот год стал не простым для рыбоводства, паводка практически не было, так что пруды не наполнялись. Как это скажется на рынке продаж- окончательно покажет осень. Да и рыбаки сегодня стали более взыскательны. Если рыбак приехал на платную рыбалку, то должен уехать с уловом, отдохнувшим, с улыбкой, тогда он будет постоянным посетителем пруда.

Техническое оснащение «Голубой Нивы» постоянно совершенствуется, пополняется автопарк

В ногу со временем…

Руководство «Голубой Нива» продолжает делать все возможное для возрождения рыбоводства и результаты радуют. Новые технологии в рыбоводстве — межпородное разведение

- Межпородное скрещивание рыбы, которое начинает постепенно внедряться в нашем регионе, дает высокий прирост, - говорит Николай Васильевич.- Гибридные породы карпа более крупные. Во многом этому способствуют селекционно-генетические достижения. Как и в другие смежные отрасли, в рыбоводство сегодня постепенно приходят цифровые технологии, которые могут значительно упростить процесс разведения рыбы. - Мечтаю о том времени, когда можно будет стоять с планшетом на берегу и достаточно, опустив индикатор в воду, можно будет узнать, чего не хватает в каждом конкретном водоеме. Сколько рыбы, какой кислородный режим, какая кормовая база и другие параметры, - обозначает уже недалекие перспективы Николай Васильевич. – Считаю, что в ближайшие три-пять лет, это уже вполне может стать частью российской реальности. Все должно меняться, а учиться в нашей отрасли нужно всю жизнь. А пока в прошлом году приобрели новый рыбовоз, живорыбные контейнеры, спецтехнику для выкоса жесткой растительности. Подходит к завершению и реконструкция инкубационного цеха.

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Специфику рыболовства узнают на практике

Пруды, как искусственно созданные водоемы, требуют особой заботы. Так, в этом году больших вложений потребовал текущий ремонт и подсыпка дамб. Весь физический труд ложится на плечи рабочих. Обязанностей много — кормление рыбы, забота о ее здоровье и гидрохимический анализ воды в прудах. Всему этому раньше учили в специализированных вузах, которых практически не осталось.

- В лучшем случае новички в рыбоводстве имеют базовое сельскохозяйственное образование, - продолжает Николай Васильевич.- Специфику рыбоводства узнают уже на практике. Не удивительно, что не все готовы к тому, что рыбоводство - это отнюдь не любоваться природой, сидя на берегу пруда, а непростой труд, требующий и выносливости, и силы, и терпения. Поэтому в отрасли остаются не все, и в основном, конечно, мужчины. Хотя есть и исключения.

Всего на предприятии работают тридцать человек летом, зимой – пятнадцать. Трудятся не только на прудах. Есть у хозяйства и свое подсобное хозяйство, которое производит экологически чистую продукцию — мясо и птицу.

Работа непростая, но и зарплаты на предприятии достойные. О людях здесь заботятся, оказывают материальную и социальную помощь, отсюда и хорошие результаты труда. А ежегодные высокие отраслевые награды - подтверждение добросовестного отношения к нему.

- Наши сотрудники хорошо работают, а награды — стимул трудиться еще лучше.- говорит Николай Васильевич. - Особенно важно в нашем деле здоровье и терпение — это и есть основа аквакультуры. Именно этих качеств мне хочется пожелать в первую очередь всем, кто трудится в этой отрасли и, конечно, поздравить всех с нашим профессиональным праздником- Днем рыбака!

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Не стреляйте в белых лебедей

О состоянии прудов «Голубой Нивы» свидетельствует и тот факт, что их давно облюбовали лебеди. Из года в год десятки белоснежных птиц образуют пары и выводят здесь птенцов. Люди любовались лебединым озером, не посягая на красоту птиц, олицетворяющих красоту и верность.

К несчастью, рыбхоз входит в охотничьи угодья. Охотники расстреливают не только все живое, но и плавательные средства, технические сооружения, склады, линии электропередач. В этот период предприятие даже приостанавливает работу, потому что небезопасно.

- Каждую весну на пруды прилетают до 200 лебедей. Вы знаете, какая красота в марте-апреле, когда они плавают парами! – рассказывает Николай Васильевич.- А потом их истребляют. Но весной на пруды прилетают новые птицы, не зная, что летят на убой. В прошлом году у сторожей были слезы на глазах от увиденного. Охотники расстреляли пару лебедей и всех их птенцов. Куда только мы не обращались за эти тридцать лет, даже до Верховного суда дошли, но пока безрезультатно. Да и не поможешь здесь, наверное, одними законами, нужно, чтобы что-то переключилось в сознании этих людей и тех, кто принимает соответствующие законы. Чтобы пришло прозрение, что можно делать, а что нельзя. В канун праздника, Дня рыбака, не хочется о грустном, но что поделать, если в жизни все взаимосвязано. Сохраняя живую природу, мы тем самым сохраняем завтрашний день, своих детей, их здоровье и возможность жить в прекрасном мире, где есть лебединые озера с чистой водой, в которой сверкает чешуей на солнце рыба.

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