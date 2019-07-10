Ростсельмаш - техника, проверенная годами

Начало лета ознаменовалось для Курской и Орловской областей значимыми традиционными событиями. 20 июня в Орловской области прошел День поля. Здесь была организована выставка сельскохозяйственной техники и её демонстрационный показ. А 29 июня на Курской Коренской Ярмарке порядка 240 единиц сельхозтехники и оборудования различных мировых производителей и брендов, представили 40 официальных дилеров предприятий – изготовителей.

Участие в этих мероприятиях принял и Агропромсервис- официальный и единственный дилер компании Ростсельмаш по Курской и Орловской областям, который представил гостям лучшие образцы сельхозмашин и агрегатов.

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Техника, адаптированная к отечественным условиям

Презентуемая на Дне поля техника Ростсельмаш ярко выделялась среди машин других компаний. На площадке всегда было людно. А посмотреть технику, познакомиться с новинками, оценить возможности её применения, несмотря на начало уборочной, приехали представители ведущих предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств не только Черноземья, но и с других областей РФ . Аграрии смогли по достоинству оценить всю мощь сельхозмашин Ростсельмаш, а многие - принять правильное решение в их выборе. А смотреть и выбирать было что. Среди машин была представлена почвообрабатывающая техника, которая полностью адаптирована к отечественным условиям эксплуатации.

- Почвообрабатывающая техника, а также техника для защиты растений, внесения удобрений - это ключевые направления в производстве сельхозтехники- уточняет Сергей Харченко, заместитель генерального директора Агропромсервис.- В помощь сельхозпроизводителям линейка машин Ростсельмаш постоянно расширяется, увеличивается количество модификаций. Прицепной опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE, дисковая борона DV-1500 с шириной захвата 4.3 м, стерневой культиватор R 1220 – это техника, проверенная временем. Она не первый год работает на полях и успела зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Безусловно, высокопроизводительный опрыскиватель серии SATELLITE просто необходим в хозяйстве. Он одинаково эффективен для сплошного и ленточного покрытия, рассчитан на внесение жидкого раствора в объеме от 40 до 500 л/Га на гектар при скорости от 5 км/ч до 18 км/ч. Прицепной опрыскиватель выпускается в модификациях с емкостью объемом 3200 л и 4500 л, а также на выбор предлагаются несколько вариантов длины штанги: 18, 24, 27 или 28 м. В самом ближайшем времени наиболее требовательным аграриям будет предложен вариант опрыскивателя с длиной штанги 36 м.

Привлек внимание аграриев и культиватор R 1220, который используется при проведении предпосевной, паровой и стерневой обработки почвы. Он оснащен комплектом сменных лап, производящих подрезание растений и обработку почвы. Это универсальная единица, которая выполняет за один проход несколько операций.

Большой интерес у гостей мероприятия вызвала дисковая борона DV-1500 с шириной захвата 4.3 метра. Агрегат для обработки «тяжелой» земли, надежный и мощный. Дисковые бороны Ростсельмаш подходят для работы на суглинистых почвах, для поднятия залежных и ввода новых земель в эксплуатацию. Они способны справляться даже с кустарниками и глубоко залегающими корнями сорной растительности. Давление на один квадратный метр в этой бороне достигает полутора тонн, благодаря чему можно проводить основную обработку почвы на глубину 25 см.

- Раньше такую технику могли купить только крупные хозяйства, имеющие финансовую возможность. Сейчас локализация выпуска дисковых борон Ростсельмаш на территории страны позволила снизить цену на эти агрегаты почти вдвое, но при этом сохранилось их качество и надежность, - подчеркнул Сергей Харченко.

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Преимущество в выборе

- В последние годы наш регион тесно взаимодействует с компанией Ростсельмаш.- отметил Алексей Золотарев, заместитель губернатора Курской области, осматривавший экспозицию компании.- Сегодня в области более половины тракторного парка составляет техника Ростсельмаш. С каждым годом её производство растет и улучшается качество.

Однако не только широкий ассортимент и качество техники, но и гарантийное и постгарантийное обслуживание – весомый аргумент в работе Агропромсервис. Высококвалифицированные специалисты оперативно и профессионально осуществляют ремонт, поставку запасных частей. Максимально сокращая время простоя. Время на решение вопросов -24 часа. Это очень важно в сезон полевых работ.

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БЛИЦ – ОПРОС

Многие модели, представленные на Дне поля, уже зарекомендовали себя в хозяйствах Черноземья. А что говорят о технике Ростсельмаш сами аграрии?

Виктор Егоров, Глава ФХ Черноземье Щигровский район, Курская область: У меня в хозяйстве есть несколько агромашин Ростсельмаш. Прекрасная техника, зарекомендовала себя высокой производительностью. По качеству уборки не уступает технике других производителей, а многих даже превосходит и цена на нее приемлемая.

Владимир Корнеев, генеральный директор «Победа» Залегощенский район, Орловская область: Цена и качество устраивают. Седьмой год работаем с опрыскивателем SATELLITE 3200. Компания Ростсельмаш постоянно эту модель усовершенствует. Хорошо налажен сервис.

Александр Пигорев, директор «Черновицкие зори» Пристенский район, Курская область: Работаем с техникой компании более 10 лет. Прибрели два опрыскивателя RSM TS-3200 SATELLITE. Техника работает отлично. Налажено сервисное обслуживание.

Сергей Терентьев, директор «Хлебороб» Щигровский район Курской области:

Приобрели комбайны TORUM 750, опрыскиватель. Работой техники довольны. При покупке техники воспользовались программой по отсрочке платежа. Очень удобно и не так затратно. Хорошо налажена работа сервисной службы, организована оперативная поставка запасных частей.

Валентина Васильева