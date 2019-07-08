Засунули в горло палку и пытались протолкнуть ее глубже: в Курске дети издевались над дворовым котом

В курской группе «Хвост трубой» собирают деньги не лечение дворового кота. Если бы не сердобольный пенсионер, истерзанное детьми животное навряд ли бы выжило. Историю курского котейки рассказала его куратор Юлия.

Фото: "Хвост трубой"Фото: Соцсети

Ухоженный и красивый дымчатый Васька появился в одном из дворов на улице Лесной в Курске невесть откуда. Здоровый кот с пышными усами и лучистыми глазами сразу вызвал у всех симпатию, но домой к себе взять его никто не решился, думали, что хозяин вот-вот найдется. Кота гладили и усердно подкармливали.

Фото: "Хвост трубой"Фото: Соцсети

Казалось, ничего не предвещало беды. Пока не поймали Ваську детишки. Они затащили кота в кусты, засунули ему в горло палку и пытались протолкнуть ее поглубже. Кот отчаянно сопротивлялся, хрипел и уже не надеялся на спасение. На его счастье мимо проходил пенсионер.

Фото: "Хвост трубой"Фото: Соцсети

«Да, что ж вы изверги делаете!» - закричал мужчина. Пацаны бросились врассыпную. Покалеченного Ваську приютили в подсобке ближайшего магазина, а затем Юля отвезла его в ветклинику.

У кота был сильный ушиб, снята кожа с челюсти, на щеке – серьезная рана, которая начала гнить. Челюсть не закрывалась, есть и пить было невозможно от боли, Васька был обезвожен и истощен. В клинике его прооперировали, подлечили, назначили капельницы для восстановления и антибиотики.