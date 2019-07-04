«Развитию всех стратегических направлений должна способствовать «цифра»

Светлана ВОЛКОВА.

«Цифровой регион» - так смело была в этом году сформулирована тема VII Среднерусского экономического форума (СЭФ), который прошел 26-27 июня в Курске. Сразу на нескольких дискуссионных площадках гости и участники форума обсудили вопросы цифровизации различных отраслей экономики. Форум дал широкую возможность поделиться своим опытом, расширить горизонт знаний и перспектив всем его участникам и гостям.

Одним из приоритетных направлений развития России становится цифровая экономика. Как подчеркнул Президент РФ Владмиир Путин, цифровая экономика – это не отдельная отрасль, а уклад жизни, новая основа для развития системы госуправления, экономики, бизнеса, соцсферы, всего общества. Формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний. Традиционно СЭФ выступает площадкой, на которой представители власти, бизнеса и научного сообщества прокладывают траектории решения совместных задач. В ходе дискуссий решались такие вопросы: как должно развиваться общество, какие знания и компетенции необходимы для работы в условиях развития цифровизации. Участники форума называли одним из приоритетных направлений цифровую трансформацию всех направлений экономики.

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«Основная задача «цифры» – не гаджеты и приложения, а удобство людей»

Подробнее об этом, а также о стратегических перспективах развития Курской области говорили в ходе «Открытого диалога с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом».

- К 2024 году Курская область должна достигнуть конкретных целевых показателей, обозначенных в Майских указах, но специфика у регионов разная. Поэтому каждый должен выбрать, какую отрасль экономики развивать в рамках Майских указов в первостепенном значении.

Курская область разработала свои региональные проекты. Но возникает вопрос, а на тех ли проблемных точках сконцентрировалась администрация. Поэтому мы обратились к обществу, любой желающий мог включиться в эту работу. Так, с конца прошлого года прошел ряд стратегических сессий.

В итоге 28 марта в рамках работы мастерских проектов мы определили пять приоритетных направлений, которые необходимо реализовать в Курской области. В первую очередь предстоит создать конкурентно способную экономику в регионе, сконцентрироваться на образовании, подтянуть здравоохранение в широком смысле слова. Ведь здравоохранение - это в первую очередь среда обитания, то, что мы кушаем и пьем и только потом медучреждения и медикаменты. Также в число приоритетных направлений вошли комфортная городская среда и безопасные и качественные автодороги, поскольку без хорошей дорожной инфраструктуры невозможно говорить об успешном развитии, - отметил врио.

Развитию всех этих стратегических направлений будет способствовать «цифра». Причем, действие цифровой экономики в первую очередь должен почувствовать на себе простой курянин. По задумке цифровизация улучшит качество жизни по всем «прикладным» направлениям, начиная от безопасности и заканчивая ТВ и медициной.

- Основная задача «цифры» – не железо, не гаджеты и приложения, а удобство людей в повседневной жизни. В том числе во взаимодействии с органами госвласти, упрощение процедур, повышение эффективности работы чиновников на основе внедрения новых технологии, развитие отечественного производства, - считает Роман Старовойт.

Курская Коренская ярмарка по традиции собрала гостей со всей России, из ближнего и дальнего зарубежья.

Новое видение развития региона

Деловая часть СЭФ получила свое продолжение в ходе последовавшей Коренской ярмарки, участниками которой стали 20 государств и 43 субъекта РФ.

Здесь был подписан ряд договоров и соглашений. В частности, между комитетом ЗАГС Курской области и управлением ЗАГС Орловской области, план совместных мероприятий подписали администрации Дмитриевского района и Докшицкого района Республики Беларусь. Администрация Курчатовского района Курской области заключила соглашения с Тельмановским районом Донецкой области и Окницким районом Республики Молдова. О сотрудничестве в сфере образования, культуры и туризма с Молдавией (Тирасполь и Днестровск) договорился Курск. Подписанные соглашения уже находятся в процессе реализации.

Своего рода предварительный итог деловой части СЭФ и Курской Коренской ярмарки врио главы региона подвел в ходе «Делового завтрака» с участием СМИ, который состоялся в Паломническом центре местечка Свобода. Речь здесь шла, прежде всего, о новом видении дальнейшего развития региона с акцентом на цифровую экономику.

- Лишь на площадке форума узнал, что около 300 курян пишут программы удаленно для глобальных компаний, готовят программные продукты для Америки, США, Германии. Нужно создавать условия, чтобы привлечь талантливых специалистов для нужд отечественной экономики. Прежде всего, я вижу, что мы значительно можем улучшить ситуацию по «Безопасному городу». Также можем широко внедрить систему распознавания лиц в домофонах, подключения всех камер, а их сотни, если не тысячи в местах общего пользования, в торговых центрах, на улицах. По опыту других регионов почти до нуля в этом случае падает преступность, - привел такой пример Роман Старовойт.

«В основе перехода к цифровой экономике должна быть опора на человека»

Разговор сосредоточился на таких темах, как туризм, медицина, пути привлечения инвестиций.

- Туризм – это одна из сфер экономики. Причем, она похожа на стройку – один вложенный рубль идет к семи. Это и транспортные расходы, и продукты питания, и сувенирная продукция, и гостиничный бизнес, и полиграфия. Словом, целый комплекс. И в стратегии развития Курской области, которую мы сейчас готовим, туризм отдельным блоком обязательно будет.

Роман Старовойт отметил, что уже в этом году в регион пришло несколько крупных новых инвесторов. А в ходе СЭФ подписано два контракта с Агентством по привлечению инвестиций Курской области о сопровождении проектов – это тоже один из важных экономических инструментов. Предложена методология расширения границ промышленной инвестиционной зоны до границ всей области: «Мы не должны по своему умозаключению выбирать определенный участок, подводить сети и затягивать туда инвестора».

По словам врио губернатора, еще одна ключевая сфера, которая требует проработки в регионе – это медицина:

- В регионе работает один из ведущих медвузов, а качество медицины на местах оставляет желать лучшего. Для меня это парадокс. По закупкам надо посмотреть техники и медикаментов. Где-то в этом звене мы не очень эффективно работаем. Нет специалистов, потому что низкие зарплаты, низкие зарплаты, потому что неэффективна экономика здравоохранения. Это замкнутый круг.

В планах – создание в Курской области, используя зарубежный опыт, на базе местных медучреждений медкластера и оказание экспорта медуслуг, как для россиян, так и для стран ближнего и дальнего зарубежья. Подобный опыт есть в Корее, Германии, Молдове, где подобные клиники расположены на базе вузов.

К 2020 году в Курской области будет разработана большая программа по здравоохранению. Сейчас самое главное - провести анализ, посмотреть лучшие практики, как у нас в стране это работает и за рубежом, и применить их.

Как отметил в своем приветствии к участникам СЭФ-2019 Полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, в основе перехода к цифровой экономике должна быть опора на человека и гражданина, на свободу и достоинство. Справедливым может считаться только то общество, которое дает человеку перспективу развития и самореализации. Этот принцип планируют реализовать и в отдельно взятой Курской области.