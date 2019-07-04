«АтомЭнергоСбыт»: предвосхищая вызовы времени

VIII Среднерусский экономический форум в этом году был посвящен актуальным вопросам цифровизации. Традиционно в одном из главных событий экономической жизни Центральной Росcии приняло участие руководство «АтомЭнергоСбыта». Энергетики постарались по максимуму использовать потенциал деловых площадок форума и ярмарки для расширения конструктивных партнерских взаимоотношений с региональными властями и бизнес-сообществом.

В работе форума приняли участие более двух тысяч человек. В их числе врио губернатора Курской области Роман Старовойт, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев, заместитель полпреда Президента в ЦФО Артур Ниязметов, директор по цифровизации ГК «Росатом» Екатерина Солнцева, представители федеральных министерств, бизнесмены, общественные, научные и политические деятели, эксперты, а также делегации различных регионов страны.

Цифровые технологии на службе человека

Участники экспертной сессии «Умный город» обсуждали цифровые технологии, позволяющие создавать удобную и безопасную среду проживания. Многие элементы «Умного города» уже активно внедряются, причем не только в мегаполисах.

Наш регион в числе тех, кто активно использует цифровые технологии. Примером тому служат внедряемые «КурскАтомЭнергоСбытом» сервисы для работы с клиентами. Как подчеркнул заместитель директора ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» по развитию Владимир Петров, в их числе «Контакт-Центр», «Видео ЦОК», мобильное приложение «АтомЭнергоСбыт» и другие цифровые проекты.

— В «АтомЭнергоСбыте» придерживаются позиции: гарантирующий поставщик электроэнергии должен быть доступен клиенту везде, всегда и именно там, где удобно нашим потребителям, - подчеркивает заместитель директора ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» по развитию Владимир Петров.

Но, несмотря на то, что интернет-каналы крайне удобны для взаимодействия, компания не ставит перед собой задачу полностью перейти на онлайн-обслуживание. Людям пожилого возраста комфортнее живое общение.

— Приоритеты населения меняются постепенно. Наши потребители по-прежнему приходят в центры обслуживания и звонят на многоканальные телефоны Контакт-Центра. По-прежнему велика группа тех, кому важно получить бумажный чек и подшить его в свою историю взаимоотношений с ресурсниками, - отмечает Владимир Петров.

15 квалифицированных специалистов оказывают помощь таким потребителям. Но при этом количество тех, кто выбирает онлайн-сервисы, неуклонно растет.

— В 2018 году количество обращений в онлайн-сервисы по сравнению с предыдущим годом увеличилось в 2,5 раза. И зеркально уменьшилось количество обращений по голосовым каналам.

Сегодня «КурскАтомЭнергоСбыт» может удаленно решить большинство вопросов, возникающих у потребителей. Компания одной из первых в России запустила сервис «Видео ЦОК». Это канал общения, использующий популярные мессенджеры Viber или WhatsApp. Клиенты могут обратиться к энергетикам с помощью видео- и аудиозвонка, написать сообщение в текстовый чат, а также отправить записанные аудио- и видео-обращения.

— Новый коммуникационный сервис «Видео ЦОК» - яркий пример соединения цифровой технологии и живого общения. Так мы решаем задачу по повышению качества обслуживания, а вместе с тем и жизни наших клиентов, - подчеркивает заместитель генерального директора – директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» Сергей Токарев.

Сергей Токарев: «КурскАтомЭнергоСбыт» готов к цифровой трансформации.

Повышение качества жизни – главная цель цифровизации

Пленарное заседание VIII Среднерусского экономического форума было посвящено развитию цифровых технологий в различных сферах жизни региона. В дискуссии о цифровой трансформации электроэнергетики принял участие генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко. Он отметил, что цифровизация начинается с каждого из нас и помогает в достижении главной цели - повышении качества жизни человека.

«АтомЭнергоСбыт» старается идти в ногу со временем. Компания анализирует интересы своих клиентов, зачастую даже предвосхищая их ожидания и запросы. Один из последних реализованных цифровых проектов - интерактивный робот-помощник для клиентов Контакт-центра «АтомЭнергоСбыта». Разработанная программа со временем способна полностью заменить операторов.

— Позвоните в наш интеллектуальный контакт-центр и пообщайтесь с роботом, наделенным элементами искусственного интеллекта. Уже сегодня робот способен понимать речь, предоставляя информацию по целому перечню ключевым тем взаимодействия, - отмечает Петр Конюшенко.

«Умный дом» – проект опережающего развития

«Умный дом» - еще один инновационный проект, реализуемый «АтомЭнергоСбытом» в Курской области. Многоквартирный дом, расположенный в поселке имени Маршала Жукова, по праву можно назвать «умным». «КурскАтомЭнергоСбыт» оборудовал здание интеллектуальными приборами учета и рядом инновационных технологических решений.

Современное оборудование позволяет дистанционно снимать показания, напоминать потребителям о необходимости оплаты, а для должников – автоматически вводить ограничение подачи электроэнергии. На крыше дома установлены солнечные батареи. Выработанные ими киловатты используется для освещения лестничных клеток, придомовой территории и обеспечения электропитанием систем видеонаблюдения.

— Жильцам «Умного дома» больше не нужно беспокоиться по поводу передачи показаний приборов учета – съем данных происходит автоматически. Более того, люди имеют доступ к аналитике собственного энергопотребления, видят расход энергии и получают возможность управлять своим энергопотреблением, - подчеркивает Петр Конюшенко.

«АтомЭнергоСбыт» расширяет партнерские взаимоотношения

На Среднерусском экономическом форуме врио губернатора Курской области Роман Старовойт и генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко подписали дорожную карту по реализации совместных мероприятий. Карта разработана в рамках Соглашения о сотрудничестве между ГК «Росатом» и Администрацией Курской области, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме.

Среди мероприятий дорожной карты - развитие целого ряда цифровых проектов «АтомЭнергоСбыта», которые направлены на совершенствование клиентского обслуживания. Уже сегодня «АтомЭнергоСбыт» активно развивает сервисы «Мобильное приложение», «Личный кабинет», «Видео ЦОК», «Интерактивный контакт-центр». В планах на обозримую перспективу - внедрение новых систем коммуникации с клиентами на омниканальной платформе. Отдельные пункты дорожной карты направлены на предстоящее внедрение системы интеллектуального учета энергоресурсов, предусмотренное действующим законодательством с 2020 года.

Быть на шаг впереди

На Курской Коренской ярмарке, торжественное открытие которой состоялось в субботу, 29 июня, «КурскАтомЭнергоСбыт», представил свою экспозицию, наглядно продемонстрировав достижения в области цифровых технологий. Ознакомиться со всеми сервисами и услугами компании можно было с помощью специально установленного монитора.

— Цифровые технологии развиваются стремительно. Один из принципов нашей компании – быть всегда на шаг впереди, - рассказывает заместитель генерального директора - директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» Сергей Токарев.

При этом Сергей Токарев подчеркивает: компания готова к цифровой трансформации, но важно чтобы к трансформации были готовы и наши клиенты.

— Только во взаимодействии с нашими потребителями возможно получить искомый результат – эффективные коммуникации, оптимизацию бизнес-процессов, максимальную прозрачность.

Главным приоритетом «КурскАтомЭнергоСбыта» было и всегда будет оставаться удобство и комфорт клиентов. А благодаря современным цифровым сервисам взаимодействие с потребителями становится максимально простым и рациональным.

Яна Шелест