Михайловский ГОК получил диплом лауреата Курской Коренской ярмарки

Применение IT-технологий на Михайловском ГОКе, как и на других предприятиях компании «Металлоинвест», стало давно неотъемлемой составляющей инвестиционной деятельности. Представители МГОКа решили познакомить с высокими технологиями и гостей Курской Коренской ярмарки, предоставив возможность всем желающим не только своими глазами увидеть работу комбината - от взрыва в карьере до отправки потребителям, - но еще и виртуально управлять технологическими процессами с помощью сенсорной панели и очков виртуальной реальности.

- Многоплановая и постоянная работа по инвестиционному, организационному, кадровому развитию со стороны руководства компании «Металлоинвест» и акционеров предприятия позволяет Михайловскому ГОКу не только стабильно и успешно работать, но и трансформироваться в одно из самых крупных, современных и рентабельных производств металлургической отрасли страны, - отметил управляющий директор МГОКа Сергей Кретов.

По его словам, инвестиционные проекты комбината отличаются системным характером. В рамках Стратегии развития Компании построен масштабный производственный комплекс обжиговой машины №3, введен в строй комплекс по приему железорудного концентрата Лебединского ГОКа. Активно строится дробильно-конвейерный комплекс в карьере. Чтобы увеличить производство железорудного концентрата премиум-класса, идет работа по внедрению технологии тонкого грохочения на обогатительной фабрике. Продолжается на комбинате и процесс обновления парка техники. На смену 130-тонным автомобилям приходят 180 и 220-тонники, вместо 10-кубовых экскаваторов – 15, 18 и даже 23-кубовые.

Большое внимание уделяется и инвестициям в «человеческий ресурс». Так, на МГОКе действуют программы обучения сотрудников методам бережливого производства, идет развитие Бизнес-Системы. Проекты «Фабрика идей», «Институт лидеров производства», «Институт внутренних тренеров», «Школа мастеров» нацелены на рост уровня знаний и мастерства сотрудников.